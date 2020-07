IL DRAMMA

ROMA Fiato sospeso per Alex Zanardi ricoverato ieri pomeriggio nella Terapia intensiva neurologica del San Raffaele di Milano per un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche. Il campione, dopo il grave incidente del 19 giugno sulla sua handbike, era stato curato per un mese al Policlinico Le Scotte di Siena, dove ha subito tre complessi interventi, ma poi, martedì scorso, le buone condizioni avevano convinto i clinici a dare l'ok per il trasferimento nella struttura specialistica Villa Beretta, di Costa Masnaga vicino Lecco, per cominciare la neuroriabilitazione.

LA SITUAZIONE

Ma se il corpo e il cuore di Alex sono forti, la situazione cerebrale è sempre stata e resta critica. Le condizioni di Zanardi nel primo pomeriggio di ieri erano state definite «instabili», e proprio questa instabilità aveva spinto i medici del lecchese, a decidere per il trasferimento «in via precauzionale» come ha spiegato in una stringata nota, la direzione sanitaria dell'ospedale Valduce di Como, a cui fa capo Villa Beretta.

I medici milanesi hanno poi comunicato in serata di aver avviato i primi accertamenti per «l'inquadramento generale delle condizioni cliniche del paziente». Non si sa altro se non che in alcuni momenti, nei giorni scorsi, Alex era cosciente. Dal San Raffaele nessuno si sbilancia. Bocche cucite per non rompere quella linea di garbata riservatezza che la famiglia ha richiesto ai sanitari fin dal giorno dell'incidente in Toscana. Fino a due sera fa dalla famiglia filtrava una certa serenità: «Un modo per tornare a correre lo troverà», diceva il figlio ventunenne Niccolò martedì sera, dopo aver visto il padre.

Al campione era stata ridotta la sedazione pochi giorni prima del trasferimento da Siena e un'ipotesi che circola è che l'improvviso peggioramento possa essere stato provocato dal lungo viaggio in ambulanza, ma sono solo voci di corridoio.

«Non conosciamo la cartella clinica di Zanardi, ma le instabilità sono normali in pazienti con politrauma - spiega Luca Padua, direttore dell'Uoc di Neuroriabilitazione ad alta intensità del Policlinico Gemelli di Roma - Un centro di riabilitazione ad alta intensità, che deve trattare pazienti instabili, è meglio che stia in un policlinico così da non doverli trasferire in caso di peggioramenti e possa affrontare le criticità direttamente. Nel caso del campione, la criticità elevata avrà imposto il trasferimento». I traumi hanno esiti soggettivi, spiga «ho visto pazienti riprendersi brillantemente da incidenti gravi, ma bisogna essere prudenti, non vanno date false speranze ai familiari». Oggi le tecniche e le stimolazioni per superare gli esiti dei traumi hanno raggiunto risultati incredibili «la neuroriabilitazione è un'applicazione delle neuroscienze, utilizziamo stimolazioni neurologiche, la robotica, ma anche l'arte e ho pazienti con grandi miglioramenti - chiarisce Padua - noi medici dobbiamo dare energia e speranza ai familiari, ma anche aiutarli nell'accettazione perché è un terreno scivoloso e non sempre le cose vanno come tutti noi vorremmo». Nel Lazio come siamo messi? «In questo senso - puntualizza - dobbiamo ringraziare la Regione che ha favorito la nascita di un centro di Riabilitazione Alta Intensità dentro un grande Policlinico».

LE SPERANZE

Chi sta accanto ad Alex continua a sperare con forza, confidando anche nell'energia e nella proverbiale resilienza di quest'uomo che in 54 anni ha già vissuto due vite e che sulla sua handbike ha conquistato quattro ori e due argenti paralimpici, nonché una sfilza di medaglie iridate. La corsa per la ripresa è tutta in salita, ma forse è solo un'altra sfida per la vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA