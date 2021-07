Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEMILANO Ha raccontato che per quel tratto di strada, curve suggestive ma insidiose che conducono da Pienza a San Quirico d'Orcia, non è più riuscito a passare. «Ricordo ogni particolare dell'incidente come se fosse ieri. L'impatto, i rumori, l'istante in cui è successo». Marco Ciacci ha 45 anni, fa l'autotrasportatore e il 19 giugno 2020 era alla guida del camion contro cui si è schiantato il campione paralimpico Alex Zanardi...