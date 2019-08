Zamperoni, c'è un fermo «Drogato da una donna coinvolta in altre morti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTANEW YORK Gettato in un bidone dell'immondizia insieme alle lenzuola del letto sul quale era morto, e in attesa di essere fatto a pezzi per essere portato via di nascosto dall'hotel. Queste sono le condizioni in cui la polizia di New York ha ritrovato mercoledì scorso il corpo di Andrea Zamperoni, lo chef di Cipriani Dolci scomparso durante il fine settimana. In quella stanza il giovane trentatreenne originario di Casal Pusterlengo c'era arrivato con ogni probabilità nelle prime ore della mattina di domenica, quando i suoi compagni...