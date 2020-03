Altri 15 giorni di detenzione per Patrick George Zaky, lo studente dell'Università di Bologna arrestato il mese scorso in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook. L'ha stabilito ieri la Procura per la sicurezza dello Stato egiziano. Non è tutto: il giovane passerà le prossime due settimane in una sezione per detenuti politici del carcere di Tora, alla periferia sud-est del Cairo.

All'udienza hanno presenziato un diplomatico italiano, uno dell'Ue, uno svizzero e, per la seconda volta, uno statunitense. Patrick rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post pubblicati da un account Facebook che la sua difesa considera falso. E' accusato di «incitamento alla protesta» e «istigazione a crimini terroristici». Dopo essere stato in due carceri a Mansura, giovedì il giovane è stato trasferito a Tora. «Si trova meglio a Tora che a Mansura», ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, precisando che Patrick è ora in una «sezione per detenuti politici». A differenza della precedente udienza per il rinnovo della custodia cautelare, ai familiari è stato impedito di vedere il ragazzo. Hanno dovuto attendere fuori, sulla terrazza di un bar vicino al palazzo di Giustizia.

