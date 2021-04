Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASODopo 14 mesi di detenzione in Egitto Patrick George Zaki (nella foto) è molto provato, «è in un pessimo stato psicologico». È il drammatico resoconto che arriva dal Cairo dalla legale di Patrick, pessimista sull'esito del processo. Dalla capitale egiziana non arrivano segnali incoraggianti: la polizia ha impedito la presenza in aula dei diplomatici stranieri interessati al caso di Patrick, mentre gli avvocati tentano un cambio di...