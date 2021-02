LA GIORNATA

VENEZIA Veneto Covid free. Il governatore Luca Zaia aveva lanciato l'idea ancora otto mesi fa, alla vigilia della riapertura della stagione turistica dopo il grande lockdown, solo che all'epoca l'arma per dire ai visitatori che il Veneto era sicuro era costituita da test rapidi e tracciatura dei contatti. Adesso si punta sui vaccini. Ed è per questo che il presidente della Regione è deciso a percorrere tutte le vie possibili per trovare più farmaci possibili e, con quelli, mettere in sicurezza i principali comparti economici, dall'industria al turismo. Ma se i vaccini non ci sono? «Li stiamo cercando, c'è qualche notizia che ci dice che i vaccini si potrebbero trovare sul mercato», ha detto Zaia. Intanto le Regioni premono perché si acquistino anche i vaccini russi di Sputnik 5, mentre il limite dei 55 anni di AstraZeneca rischia di lasciar fuori una parte consistente di popolazione.

IL PIANO

Per quanto riguarda AstraZeneka, anche ieri l'agenzia italiana dal farmaco Aifa ha ribadito l'utilizzo solo tra i 18 e i 55 anni, mentre Germania, Francia e Polonia hanno alzato il limite a 65 anni. Il ministero della Salute anche ieri era al lavoro per stilare la lista delle categorie su cui avviare la somministrazione di questo vaccino: il piano sarà illustrato oggi alle Regioni, in linea di massima si punta a insegnati, servizi pubblici, forze dell'ordine, comunità chiuse come le carceri. Certo è che se sarà confermato l'invio da parte di AstraZeneca di 428mila dosi il 10 febbraio, cioè tra una settimana, si rischia una partenza in ordine sparso. Le Regioni non hanno potuto organizzare nulla, perché ancora non sanno, ufficialmente, a chi vada dato quel vaccino.

LA RICERCA

Il Veneto, intanto, si è messo a cercare vaccini per conto proprio. La motivazione è che dall'Europa e da Roma, tra Pfizer e Moderna, ne stanno arrivando troppo pochi: «Contando prima dose e richiamo, con una fornitura settimanale di 50mila dosi possiamo vaccinare 25mila veneti. E ne abbiamo 4 milioni da vaccinare», ha sottolineato il direttore generale della Sanità regionale, Luciano Flor. In Veneto sono 188.427 le dosi vaccinali anti-Covid somministrate finora; le persone che hanno già completato il ciclo di profilassi sono 74.468. «Ma noi non lasciamo nessuna strada inesplorata», ha aggiunto Flor. C'è qualcosa di concreto o è solo un proposito? Zaia ha risposto facendo un confronto tra Italia e Inghilterra: «Qui ci lamentiamo della carenza di vaccini, in Inghilterra invece vaccinano, carenze non ne hanno. C'è un monopolio? È inverosimile. Ma non si può andare avanti con questo processo mummificato».

Giusto per sgombrare il campo da equivoci, Zaia ha detto che la ricerca del Veneto è di trovare vaccini autorizzati dall'agenzia europea Ema, quindi non i farmaci russi o cinesi, e che comunque con Pfizer e Moderna saranno privilegiati gli anziani. Ergo, si sta cercando di capire se si possono comprare dosi in più di Astrazeneca per gli under 55. «Ma solo da canali ufficiali e nella legalità». Vaccini che dovrebbero servire per mettere in sicurezza i comparti produttivi: «Noi dobbiamo essere i primi con le nostre imprese, non possiamo stare fermi sei mesi, si sono già persi 65mila posti di lavoro e c'è ancora il blocco dei licenziamenti», ha detto Zaia.

Positive le reazioni degli imprenditori. Le aziende venete aderenti a Confindustria - ha annunciato il presidente Enrico Carraro - si offrono di far vaccinare i propri dipendenti, attraverso il medico competente, all'interno dei propri spazi, in locali riservati e idonei allo scopo, nel rispetto del Piano di vaccinazioni regionale che dà priorità alle categorie più esposte e deboli. L'infettivologo Stefano Vella, già presidente dell'Aifa, ha invece fatto presente che la questione della carenza di dosi è «un tema in via di soluzione»: «Il problema non sarà quello di trovare le dosi ma di somministrarle e organizzare la campagna».

E i vaccini russo e cinese? Zaia da tempo ha chiesto al Governo che non ci siano preclusioni e lo stesso dicasi del Lazio che ieri è tornato a chiedere di accelerare il lavoro delle autorità regolatorie nei confronti di Sputnik 5, il vaccino russo.

I DATI

In tutta Italia ieri 9.660 nuovi casi di contagi e 499 decessi. A parte i morti (ieri 70), la situazione in Veneto sta nettamente migliorando: «Considerando i pazienti ricoverati in ospedali e quelli che stiamo curando a domicilio - ha detto il direttore della sanità, Flor - possiamo dire che l'andamento della pandemia è in calo più del previsto, abbiamo il 53% in meno di ricoveri in terapia intensiva e si sta andando verso il dimezzamento anche nelle aree non gravi. Domani (oggi, ndr) faremo una riunione con le Ulss, prepareremo un piano per la settimana prossima per riprendere i ricoveri sia in ambito chirurgico che medico».

Alda Vanzan

