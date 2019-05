Zaia: «Una presa in giro Lo capiranno dalle piazze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAVENEZIA Chissà se si è parlato di autonomia in quel minuto, fra le 00.22 e le 00.23 di ieri notte, in cui il Consiglio dei ministri (iniziato ancora nel pomeriggio di lunedì e ripetutamente sospeso verso sera) è nuovamente ripreso e definitivamente terminato. In realtà a sentire Erika Stefani, ministra leghista agli Affari Regionali tornata sul tema, i colleghi pentastellati «hanno fatto scena muta», tant'è vero che il pur ultimo punto all'ordine del giorno è completamente sparito dal comunicato stampa della seduta....