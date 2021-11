Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOVENEZIA Il Veneto si sta preparando a ridurre l'attività ospedaliera: le visite, gli esami e gli interventi programmati passeranno in coda. Come un anno fa. Alla luce dei contagi (altri 2mila casi nelle ultime due ore) e dell'aumento dei ricoveri per Covid-19, la Regione sta preparando un nuovo Piano di sanità pubblica sul fronte vaccinale. «Ci stiamo preparando per la tempesta perfetta», ha detto al Gazzettino il governatore...