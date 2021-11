Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Via libera alla prenotazione della terza dose, a partire dai 40 anni, in vista della scadenza dei sei mesi. Attraverso il portale della vaccinazione, nei prossimi giorni la Regione permetterà già di fissare l'appuntamento, in modo da programmare la somministrazione non appena scaduto il termine. «Stiamo settando il sistema informatico, è abbastanza laborioso ma ci riusciremo», ha detto ieri il governatore Luca Zaia,...