IL PUNTO

MESTRE Il trend è leggermente positivo. Dopo giorni e settimane di aumenti continui, ora qualcosa sta cambiando. Piano piano ma in modo costante. Salvo imprevisti. Perché se è vero che ieri ci sono stati altri 503 casi positivi nel Veneto, raggiungendo la quota di 10.251 dall'inizio dell'epidemia, è altrettanto vero che diminuiscono i malati in terapia intensiva, consentendo di alleggerire, almeno parzialmente, il clima negli ospedali. I decessi registrati, resi noti alle 17 di ieri, sono stati 14 (22 venivano indicati nel bollettino regionale in mattinata) raggiungendo un totale di 36. I pazienti in terapia intensiva 335 (-13) e quelli in area non critica 1.719 (+23). Quest'ultimo aumento deve però essere letto tenendo conto del fatto che 54 degenti sono stati trasferiti negli ospedali di comunità, cioè in strutture territoriali che li accompagneranno al ritorno a casa, quindi non si tratta di nuovi malati, In Veneto i casi ritenuti positivi registrati a fine giornata sono stati in tutto 8.990; i pazienti negativi si sono stabilizzati in 705 mentre l'ammontare complessivo dei deceduti fino a ieri in tutta la Regione è stato di 556 unità (+36 ieri, negli ospedali). Al momento i soggetti in isolamento sono 20.278, mentre i dimessi 1.004.

IN FRIULI

Sono 1.799 i casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 114 unità rispetto a ieri. I guariti in totale sono 162, mentre i guariti clinicamente (senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 214. Sono sette i decessi che portano a 129 il numero complessivo di morti da Covid-19. Il dato più alto di casi positivi è quello registrato nell'area di Udine con 641 persone contagiate; seguono Trieste (598), Pordenone (441) e Gorizia (110). Sono 60 le persone che si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 199. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.035.

ILA REGIONE VENETO

E anche ieri il governatore del Veneto, Luca Zaia ha fatto il punto della situazione. Parecchi i temi affrontati nella riunione: dalla nuova ordinanza sul Coronavirus dopo le decisioni del Governo alla scuola e sull'ipotesi di una riduzione dei sacrifici che stanno accompagnando i cittadini in questi giorni. «Da ieri sera c'è la possibilità di lavorare su un nuovo testo in base al decreto del governo - ha detto il presidente - Penso a una proroga, inserendo ulteriori elementi che nascono dall'esperienza di questi giorni. Stiamo ragionando sui mercati. I cittadini chiedono: la curva sta calando, perché ancora restrizioni? Perché è la settimana cruciale, fondamentale non abbassare la guardia. Non è finita, perché ci sono ancora diecimila contagiati che sono la punta dell'iceberg, che viene fuori solo perché abbiamo fatto tanti tamponi, ad oggi 119.493 di cui 10.000 in attesa di essere processati. Chiederemo sacrifici fino a Pasqua». E anche sulla scuola il presidente si è mantenuto cauto: «Non è nostra competenza - ha avvertito - ma con questi numeri di positività, mortalità e ricoveri, pensare di riportare masse di ragazzi all'interno di edifici che poi tornano a casa con il contagio, lo vedo rischioso». Infine i timori legati al fine epidemia e una ulteriore ondata di contagi: «Bisogna fare ancora un po' di sacrificio - ha concluso il presidente - dopodiché noi stiamo già pensando a predisporre un piano di riaperture, perché quando si riaprirà bisognerà adottare criteri per evitare un effetto Hong Kong, dove hanno riaperto con troppa velocità e leggerezza, al punto da rifare la quarantena. Vorrei fare in modo che i veneti facciano una sola quarantena. Sarebbe drammatico riaprire per poi richiudersi in casa di nuovo».

Paolo Navarro Dina

