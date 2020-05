L'ATTESA

VENEZIA All'ora di pranzo Luca Zaia aveva espresso un desiderio: «Mi aspetto che stasera, come accade sempre il sabato, compaia il premier e ci dica le sue... Sarebbe già una bella notizia che dicesse: preparatevi perché il 18 maggio non scrivo più decreti». Ma a notte Giuseppe Conte non è apparso in alcuna diretta, sicché l'attesa della ripresa continua, fra le sollecitazioni a delegare le Regioni sulle riaperture e le indiscrezioni sulle prescrizioni del comitato-tecnico scientifico. Come quella circolata a proposito dei ristoranti, che ha fatto inalberare il governatore: «Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni quattro metri: se lo metta a casa sua un tavolo ogni quattro metri. Ma non nei ristoranti, perché questo significa chiuderli tutti».

Zaia ne ha fatto una questione di programmazione: «Serve un'indicazione chiara, così che tutti noi ci si possa organizzare. Da una parte è fondamentale che i cittadini lo sappiano: i parrucchieri e i ristoratori non possono venire a conoscenza il 17 sera che riaprono l'indomani, perché non funziona così. Ma dall'altra anche noi abbiamo un problema, che è quello dei servizi della prevenzione, collegati alla ripartenza delle attività. Mi risulta che ieri (venerdì, ndr.) Conte abbia avuto una relazione dal comitato tecnico scientifico rispetto all'andamento dell'ultima settimana, immagino che il premier debba prendere in mano questa relazione e dire al Paese cosa vuol fare. Per quanto riguarda la situazione veneta, rispetto ai 21 indicatori posso dire che ci siamo, non abbiamo problemi, anche se sembra una battaglia navale per cui basta un colpo di vento e sei fuori...». Anche per questo il Veneto è tornato a chiedere l'autonomia di decidere: «Il presidente del Consiglio potrebbe fare un bel Dpcm con un articolo solo: Si delegano le Regioni, a fronte della presentazione di un piano, alle riaperture. Punto. E noi, nel rispetto delle indicazioni sanitarie, siamo per provare a riaprire tutto». In quel caso servirebbero comunque delle linee guida, «ragionevoli», auspica il leghista: «Spero che non ci sia chi applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. Un conto è l'esercizio scientifico, un altro è la vita reale».

Una quotidianità in cui la Regione raccomanda il rispetto delle regole, a cominciare dall'utilizzo dei dispositivi individuali, per quanto difficili da trovare a 50 centesimi: le aziende italiane non riescono a produrli a questo prezzo e le importazioni dall'estero sono sottoposte a restrizioni. «È stato anche convertito in legge il decreto che impone le requisizioni alle dogane», ha fatto presente l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin (Protezione Civile). «Quella norma va cambiata ha osservato Zaia per lasciare libero il mercato. Detto questo, stiamo ricevendo tante foto di persone che non utilizzano la mascherina, perfino al supermercato. Ricordo ai gestori che se hanno qualche cliente irresponsabile, lo devono lasciar fuori dal punto vendita. Così come deve essere chiaro che se non si usa la mascherina, diventa alto il rischio di riaccendere i focolai, tornare indietro con le quarantene e dare ragione a quelli che dicono che non si deve aprire. È un impegno minimale che chiediamo: fare un'azione di squadra per evitare tragedie umane e economiche».

Per quanto riguarda la data delle elezioni, Zaia resta convinto dell'opportunità di aprire le urne in luglio, malgrado la notizia di una riunione fra i parlamentari veneti della Lega in cui nessuno avrebbe contraddetto Matteo Salvini sulla proposta di ottobre: «Se fosse così, vorrebbe dire che il segretario ha una visione nazionale sulle Regioni che vanno al voto. E lo può fare assolutamente, nel pieno delle sue funzioni, legittimamente. Di certo Salvini ha sempre detto che il Veneto merita di andare al voto subito».

In un fuori programma, un'educatrice di una scuola dell'infanzia paritaria, reduce da un incontro di categoria con l'assessore regionale Manuela Lanzerin (Sanità), ha chiesto al governatore di rassicurare i bimbi costretti a stare a casa. «Non è certo colpa loro ha risposto Zaia che anzi sono stati bravissimi a rispettare le regole, salvando le vite dei nonni. Se il Governo ci desse un parere scientifico, potremmo cominciare a scrivere un'ordinanza per riaprire nidi e materne». Appello di Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo: «Prenda dunque l'iniziativa, investendo il risultato di affidabilità e credibilità che il sistema sanitario regionale veneto ha conquistato nella gestione dell'emergenza. Come? Chiedendo al Governo di poter attuare in via sperimentale, già dal prossimo 18 maggio, il piano per riattivare quanto prima sul territorio veneto i servizi socioeducativi per l'infanzia».

