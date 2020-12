IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Un argine alla diffusione del virus e una spinta alla ricerca delle sue tracce. Così va intesa la nuova ordinanza firmata ieri dal governatore Luca Zaia e dedicata alla cosiddetta variante inglese: in linea con il provvedimento emesso domenica dal ministro Roberto Speranza, il Veneto intensifica i controlli alle persone provenienti dal Regno Unito e dispone le analisi genetiche sui tamponi positivi, con l'obiettivo di capire se la mutazione fosse presente a Nordest già a novembre e cioè quando l'andamento epidemiologico aveva dato chiari segnali di aggravamento della situazione. «Se si guardano la curva britannica e quella veneta, qualche dubbio viene», dice il presidente della Regione, alludendo alle somiglianze notate dagli esperti.

I TEST

Articolate in 5 punti, le misure riguardano i soggetti arrivati o in arrivo dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord, «direttamente o indirettamente»: dunque con voli diretti (finché è stato possibile), con scali aerei intermedi (per esempio New York-Londra-Venezia, oppure Londra-Parigi-Venezia), via treno, bus o auto. In ogni caso, «le persone che si trovano nel territorio veneto e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato» in quei Paesi, «anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico», negli spazi allestiti all'interno degli aeroporti o nei drive-in organizzati dalle Ulss. «Non serve alcuna prescrizione o prenotazione, basta mostrare il biglietto aereo o un altro documento che attesti la provenienza da quei luoghi», specifica Zaia. Una volta fatto il tampone, i viaggiatori devono restare «in isolamento fiduciario fino ad esito negativo del test e anche successivamente, in caso di insorgenza di sintomi sospetti fino a nuovo test con esito negativo».

LE ANALISI

Se invece il risultato è positivo, i sanitari richiedono «la sequenziazione del virus al competente laboratorio», per ricostruirne la mappa genetica. La stessa analisi sarà effettuata sui campioni biologici dei contagiati che nell'ultimo mese avevano soggiornato nel Regno Unito, secondo quanto dichiarato ai dipartimenti di Prevenzione. Questo sarà reso possibile dal fatto che gli oltre 4,6 milioni di reperti studiati finora, tra tamponi molecolari e test rapidi, sono stati conservati nei freezer delle aziende sanitarie. «Faremo appena in tempo sottolinea Zaia visto che a breve, secondo le indicazioni nazionali, dovremmo iniziare a smaltire materiali che cominciano a causare problemi logistici». Per agevolare questa operazione, quanti sanno di essere risultati positivi al ritorno da Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'ultimo mese (e magari non l'avevano comunicato, dato che non erano tenuti a farlo), sono invitati a segnalare «immediatamente tale esito ai dipartimenti di Prevenzione». A loro volta, questi ultimi faranno sequenziare un certo quantitativo di test risultati positivi fra novembre e dicembre, indipendentemente dalla provenienza dei pazienti, per verificare se la variante inglese «si è già diffusa nel territorio veneto». Chiosa di Zaia: «La risposta verrà dai tecnici, ma sarebbe folle escludere che sia accaduto, vista la trasmissibilità del virus».

IL TIMORE

Dunque il sospetto c'è, il timore pure. «La mutazione preoccupa evidenzia il governatore e complica ulteriormente una situazione regionale, nazionale e internazionale già complicata. Da quello che ci dicono gli esperti, al momento i test sembrano funzionare nell'individuazione della variante inglese. Perciò abbiamo fatto tamponare subito i passeggeri dell'ultimo volo atterrato a Venezia e stiamo contattando quelli che erano già sbarcati a Verona poco prima dell'ordinanza del ministro Speranza. A tutti gli altri, rivolgiamo un appello alla collaborazione, anche se ovviamente non li consideriamo certo degli untori».

IL VACCINO E LA SCUOLA

Nel frattempo pure la Regione attende chiarimenti e rassicurazioni sull'efficacia del vaccino rispetto a questa mutazione. Nell'attesa, comunque, la macchina organizzativa va avanti: domani sarà presentato il piano della campagna vaccinale. Resta invece il punto interrogativo sulla riapertura delle scuole al 75% dal 7 gennaio: «Non è questione di destra o sinistra ribadisce Zaia , è un tema di salute pubblica. I ragazzi hanno il diritto di fare lezione in presenza, ma bisogna considerare il quadro epidemiologico».

Angela Pederiva

