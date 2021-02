LA SITUAZIONE

VENEZIA Nelle ultime ventiquattr'ore rilevate, in Veneto sono state somministrate 7.804 dosi di vaccino. Ma secondo la Regione, la capacità sarebbe di 50.000 iniezioni quotidiane, se nei magazzini ci fossero abbastanza fiale da garantire anche i richiami, in attesa della circolare che dovrebbe autorizzare l'inoculazione unica almeno per i guariti. La discrepanza tra forniture e necessità riaccende così il dibattito sugli acquisti-extra, su cui ieri è tornato anche il governatore Luca Zaia: «Alla fine sui vaccini avrò ragione io. Sono della teoria che male non fare, paura non avere, per questo bisogna andare al vedo. Non è possibile che 20 intermediari continuino tutti a dire che i vaccini ce li hanno».

IL RITMO

Il più noto di loro, quel Luciano Rattà che aveva proposto al Veneto 15 milioni di dosi, l'altro giorno a Radio 24 ha ribadito il concetto: «Le aziende che producono questi farmaci comunque operano nel mercato libero. Oltre a fare accordi con i Governi, hanno anche i loro distributori. Ci sono nel mondo, magari non in Europa perché sono obbligati a non vendere, distributori che hanno a disposizione il prodotto e lo mettono a disposizione di chi glielo chiede. Io non so come, però il prodotto c'è». Tuttavia le trattative si sono incagliate sul mancato invio del numero dei lotti e la stessa Regione si è fermata nell'esplorazione delle offerte. Ma il problema rimane, come ha rimarcato Zaia: «Con questo ritmo finiremo di vaccinare tra 2 anni, mentre noi in 100 giorni saremmo in grado di vaccinare 5 milioni di veneti. Serve fare in fretta, perché chi si vaccina per primo acquisirà i mercati»

I NUMERI

Le statistiche nazionali e regionali non combaciano del tutto, in quanto sono temporalmente sfalsate. Ad ogni modo, stando alla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri, ieri pomeriggio in Veneto risultavano somministrate 328.252 dosi, cioè il 67,5% delle 486.140 consegnate: 173.593 sono state iniettate agli operatori sanitari, 43.879 agli addetti non sanitari, 49.870 agli ospiti delle strutture residenziali, 50.113 agli ultraottantenni, 10.301 al personale scolastico e 496 alle forze armate. I numeri della Regione, aggiornati a venerdì sera e quindi lievemente inferiori, registravano 111.707 persone già completamente immunizzate: 30.441 (e cioè oltre un quinto del totale) hanno tra 50 e 59 anni, 22.728 tra 40 e 49 anni, 15.152 tra 30 e 39 anni, 12.740 tra 60 e 69 anni, 11.442 tra 20 e 29, anni 8.444 tra 80 e 89 anni, 6.204 hanno più di 90 anni, 4.362 tra 70 e 79 anni, 194 tra 16 e 19 anni. Per domani è attesa la fornitura di altre 62.050 dosi, in gran parte PfizerBiontech, con una piccola quota di AstraZeneca. Finora ne sono state consegnate, rispettivamente, 400.020 su 677.310 e 85.600 su 259.000, più 23.900 su 109.900 di Moderna.

IL BOLLETTINO

Intanto il doppio bollettino di giornata continua a contabilizzare gli effetti del Covid. La variazione dei nuovi casi è in crescita (anche se bisogna considerare che il dato è gonfiato dal ritardo informatico di venerdì): 1.724, per un totale di 333.175 dall'inizio dell'emergenza. I ricoverati salgono a 1.204 (+7) in area non critica e a 138 (+4) in Terapia intensiva. Altri 26 i decessi, cioè 9.840 in tutto. «Il contagio cresce osserva Zaia ed è fondamentale e urgente che ci sia una valida espressione della comunità scientifica circa l'apertura delle scuole, alla luce dell'evoluzione della situazione, nella quale varie regioni d'Italia sono passate in arancione e altre rischiano di diventarlo a breve. Chiudere una scuola è una sconfitta, ma è pur vero che in questa fase dobbiamo avere la certezza assoluta che non si crei un effetto leva nella diffusione del contagio. Chiedo quindi al Governo che rinnovi la richiesta al Cts perché ci possa essere al più presto una netta determinazione in merito».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA