VENEZIA La proposta del Veneto è di sperimentare la riapertura con un gruppo di aziende disposte a misurare la temperatura ai propri dipendenti, dotandoli ovviamente di tutti i dispositivi di sicurezza, a partire dalle mascherine. Confindustria ha detto subito sì. Solo che l'ultima parola spetta al Governo. «Scuole e aziende sono di competenza del livello centrale, noi possiamo solo approvare un nostro piano e presentarlo come contributo, ma se dipendesse da noi faremmo così», ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. Che ha auspicato anche una riapertura graduale: «Se il principio è aspettare che l'ultimo dei contagiati passi la quarantena, quelli di Vo' si fanno tre quarantene. Io spero che si riapra gradualmente partendo dai primi».

Posto che in Veneto il lockdown non c'è più - ha ribadito Zaia - perché tante aziende hanno già riaperto i battenti dopo aver presentato domanda alla prefettura ottenendo in risposta nessuna risposta (ma vale il principio del silenzio-assenso), per tutta la giornata si è aspettato di sapere cosa avrebbe deciso il premier Giuseppe Conte e quali attività avrebbero potuto riaprire dopo Pasqua, senza aspettare il 3 maggio. La proposta avanzata da Zaia al premier è di fare una sperimentazione: «Oggi - ha detto il governatore - in Veneto abbiamo un mezzo lockdown', perché i prefetti hanno dato a molti la possibilità di ripartire. Prendiamo atto che le curve sono ancora buone, chiedo la possibilità di partire prima del 3 maggio con un pacchetto di aziende virtuose. Ho un sacco di aziende disponibili. Come Regioni chiediamo di individuare un pacchetto di aziende per sperimentare questa possibilità». Di quali settori? Di tutto un po', ha risposto Zaia: dalla moda al metallurgico.

Positiva la reazione degli industriali. «Accogliamo in modo positivo la proposta del presidente Luca Zaia sulla possibilità di effettuare una apertura sperimentale di alcune aziende - ha detto il presidente di Confindustria veneto, Enrico Carraro - Per noi vale il principio che solo le aziende sicure possono poter lavorare. Siamo disponibili da subito a sederci attorno a un tavolo per rendere operativa questa iniziativa, certi di portare proposte utili al confronto, che avranno come imprescindibile base di partenza la tutela della salute di dipendenti e famiglie, e forti anche di un contributo scientifico che l'Università di Padova sta elaborando per rispondere alle necessità di rendere i nostri luoghi di lavoro sicuri per tutti».

Va da sé che per lavorare in sicurezza, servono i Dpi, i dispositivi di protezione individuale e per questo Zaia è tornato a chiedere al Governo di togliere l'ordinanza sulla requisizione delle mascherine: «Se non liberalizzano le mascherine è inutile riaprire le aziende perché non possono mettere in sicurezza i lavoratori».

Per quanto riguarda le elezioni, Zaia ha insistito perché si facciano il prima possibile, non in autunno come è stato ventilato. «La linea comune dei governatori è che prima si va a votare meglio è. Siamo convinti che si possa valutare, e spero che il Capo dello Stato e il Governo valutino l'opportunità di una sessione estiva per fine giugno».

Contrario il Pd: «Zaia ascolti il professore Palù non solo quando parla di tamponi e test, andare alle urne è un assembramento, per dimensioni, non diverso da quello in una discoteca», hanno detto il capogruppo in Regione Stefano Fracasso e il consigliere Graziano Azzalin. Contrario anche il verde Gianfranco Bettin: «Votare a giugno sarebbe da irresponsabili».

