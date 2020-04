IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Quando il Governo stanziò appena 25 miliardi, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, disse che erano quisquilie rispetto ai 550 della Germania, ai 300 della Francia e ai 200 della Spagna e che, comunque, l'Europa doveva fare la sua parte. Adesso che Palazzo Chigi ha deciso un pacchetto liquidità da 400 miliardi per far ripartire l'economia dopo il blocco del coronavirus, Zaia ha ridenunciato la latitanza dell'Europa e si è riservato di dare un giudizio dopo aver letto il provvedimento. Un consiglio però, l'ha dato: non è giusto concedere soldi a chi non paga i fornitori.

«Bene aiutare le aziende - ha detto il presidente del Veneto - ma si deve inserire una clausola obbligatoria: devono pagare i conti. Avere la garanzia che fornitori e lavoratori siano pagati. In questi due mesi tutti avanzano soldi da tutti. Non si può far partire l' economia così. Se il finanziamento è legato al fatto che l'imprenditore deve essere diligente e rispettoso nei pagamenti, altrimenti viene revocato il finanziamento, ha un senso. Ma c'è anche il rischio di dare soldi a qualcuno che non paga i conti. Le imprese vanno aiutate, non si discute: però ci deve essere la garanzia che si paghino le fatture».

Anche Confartigianato Imprese Veneto attende di conoscere il decreto prima di esprimere giudizi. «Ogni volta che il Governo fa annunci serali non seguiti da provvedimenti concreti e certi, nero su bianco, i nostri uffici, oltre 140 sparsi per il territorio regionale, vengono letteralmente subissati di telefonate di chiarimento a cui, purtroppo, non riusciamo a dare risposta», ha detto il presidente Agostino Bonomo.

L'altro tema del giorno sono le deroghe concesse formalmente o in base al principio del silenzio-assenso dopo le domande presentate alle prefetture. Come si ricorderà il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo elencava i codici Ateco delle attività produttive che potevano restare aperte e quelle che invece dovevano chiudere i battenti, dando però la possibilità di presentare istanza di revisione ai prefetti. Il risultato è stato che, soprattutto in virtù del principio del silenzio-assenso, in parecchi hanno riaperto. Secondo le stime di Cgil, Cisl e Uil sono state 14mila le aziende che hanno ottenuto la deroga alla serrata. «Si è visto un sacco di gente in giro», ha detto Zaia che ha invitato le prefetture a vigilare sulla regolarità delle imprese che stanno producendo: «La modalità silenzio-assenso e richiesta di deroga è inevitabile che dia la stura a un sacco di aperture di aziende. Probabilmente quello strumento della deroga del silenzio-assenso è stato un po' un boomerang per chi vuole azioni di contenimento». L'auspicio di Zaia è che si arrivi alla riapertura, ma, posto che la competenza è del livello centrale, è tornato a chiedere l'avallo della comunità scientifica: «Tutto quello che è procedura non regolamentata, nei dispositivi, nelle misure, nelle proporzioni, è una procedura che porta ad assembramento che può mettere a repentaglio. Non ce l'ho con l'impresa, con i lavoratori, ma semplicemente spero e auspico che ci siano almeno tutti i dispositivi e le distanze di sicurezza. Se un lavoratore pensa che siano stati lesi i suoi diritti ha tutti gli strumenti per denunciare. Invito le prefetture a prendere in mano l'argomento».

Capitolo scuola: l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan ha criticato l'ipotesi di far partire il prossimo anno scolastico ai primi giorni di settembre, facendo presente al ministro che il calendario scolastico è prerogativa delle Regioni. Tra l'altro, con una stagione turistica compromessa dall'emergenza sanitaria, le prime due settimane di settembre potrebbero costituire un recupero per il turismo veneto. Nel frattempo la giunta regionale ieri ha fissato i criteri per individuare hotel idonei nei quali ospitare, in caso di carenza di posti letto negli ospedali pubblici, persone malate di Covid-19. Gli alberghi - ha spiegato l'assessore Federico Caner - dovranno essere collocati in un raggio di 20 chilometri dalla struttura sanitaria del territorio individuata per il trattamento di persone positive a Covid-19 e saranno utilizzati dalla Protezione civile e Polizia locale «con la formula vuoto per pieno al prezzo provvisorio di 50 euro giornalieri per camera, compresi i pasti e i servizi connessi al soggiorno».

