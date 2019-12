Zaia: «Servono campagne choc, auto distrutte in ogni rotatoria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Quando ero presidente della Provincia esposi davanti alla nostra sede le auto accartocciate dopo un incidente. Un'immagine potente. Bisognerebbe tornare ad azioni come quelle. Io, adesso, le metterei al centro di tutte le rotatorie libere. Come monito». «Mi sembra di aver fatto un balzo indietro di 15-20 anni». Il governatore del Veneto Luca Zaia lancia un appello: «Bisogna tornare a fare campagne di sensibilizzazione forti». Vent'anni fa la prima provincia in Italia nella triste classifica dei morti in incidenti stradali era Treviso,...