IL VERTICE

VENEZIA Serpentoni di auto verso l'Altopiano di Asiago, intasamenti sulle strade delle Dolomiti, città prese d'assalto: da Treviso con le transenne sul Calmaggiore, a Verona con i sensi unici pedonali, passando per Padova con la ressa nelle piazze. «Ho visto uno spettacolo immondo, nonostante la crisi e il collasso della sanità, quindi ho riunito i sindaci e qualcosa bisognerà fare, anche se questa è una sconfitta per la comunità»: così il presidente Luca Zaia annuncia la nuova ordinanza della Regione, «in linea con quello che deciderà il Governo», per cui non sarà emanata prima di domani. Le restrizioni riguarderanno prefestivi e festivi del periodo natalizio, ma i primi cittadini oscillano fra il rigorismo di Jacopo Massaro (Belluno) e l'aperturismo di Luigi Brugnaro (Venezia) rispetto alle diverse proposte sul tavolo: divieto di spostamento fra Comuni, chiusura di medie e grandi strutture di vendita, serrata di bar e ristoranti nei centri storici.

GUARDIE E LADRI

Il termometro popolare, da sempre la bussola di Zaia, schizza in su e in giù a tutte le ore: «C'è chi invoca il lockdown come in Germania, dove però la cancelliera Angela Merkel ha messo un bazooka da 11,2 miliardi per ristorare le attività al 90%, mentre in Italia non c'è certezza neanche per un 60%. E c'è chi giustifica la calca perché le aperture non sono vietate dalla legge, come se il buon senso potesse essere imposto da una norma, delegando tutto alla burocrazia e alle istituzioni». I dem incalzano il leghista. «Zaia continua a fare melina: agisca subito per evitare che il Veneto diventi come la Lombardia della prima ondata», lo sollecita il gruppo regionale guidato da Giacomo Possamai. «Zaia si assuma le proprie responsabilità», rincara il deputato Diego Zardini. «Il divieto degli assembramenti è previsto neanche da un dpcm, ma da un decreto che è stato convertito e che è in vigore dal 16 maggio: dovrei fare un'ordinanza che impone di rispettare una legge?», chiede il governatore. Domanda retorica: no, il provvedimento cercherà piuttosto di prevenire le situazioni (lo struscio senza distanza, la coda senza necessità, l'aperitivo senza mascherina) in cui gente evidentemente incapace di autoregolarsi finisce per contagiarsi. «Certo che se dobbiamo tornare a giocare a guardie e ladri, vuol dire che siamo al fallimento sociale», è l'amara constatazione di Zaia.

DIVERSE POSIZIONI

Ma così è. Al presidente della Regione non resta che cercare almeno la condivisione dei Comuni capoluogo, chiamati con le loro polizie locali a far rispettare le prescrizioni insieme alle forze dell'ordine statali. «Abbiamo ascoltato fa sapere Zaia al termine dell'incontro le diverse posizioni dei sindaci: coi primi cittadini ci sentiremo ancora nelle prossime ore. Il confronto proseguirà ovviamente anche sulla base di quanto si deciderà a livello nazionale, in modo da essere completamente allineati. Le posizioni dei sindaci sono sicuramente improntate alla responsabilità, però variegate come approccio. Si tratta ora di capire se sarà mai possibile una sintesi». Dagli spifferi della videoconferenza escono voci di un panorama variegato: Belluno per la linea dura e Venezia per la libertà assoluta, Treviso e Rovigo per una moderata severità, Padova e Vicenza preoccupate per le ripercussioni economiche. Poi però proprio Sergio Giordani e Francesco Rucco dichiarano di essere pronti a sostenere tutte le decisioni, «anche se dovessero essere misure rigide» (puntualizza il padovano), affinché «scoraggino chi si ostina a non capire la gravità della situazione» (assicura il vicentino), mentre il veronese Federico Sboarina auspica «strumenti mirati».

RICOVERI E SCUOLA

Intanto la stessa Verona, con la sua Ulss 9, è maglia nera per i ricoveri, tanto che il direttore generale Francesco Cobello dovrà ridurre «di un altro 30%» le prestazioni sanitarie ordinarie. Invece a Padova è bufera per la sospensione delle relazioni sindacali in Azienda Ospedaliera, dopo che il dg Luciano Flor «ha avviato una verifica interna» sulle denunce di numerose infezioni e turni massacranti fra i sanitari: «Siamo al bavaglio», tuona Alessandro Bisato, segretario regionale del Pd. In tutto questo, fra tre settimane dovrebbe ripartire la scuola al 75% alle superiori, ma Zaia lancia l'allarme: «Nel momento in cui il mondo si sta riorientando al lockdown, credo sarebbe sbagliato riaprire le scuole. La didattica deve essere in presenza, ma con una situazione epidemiologica sicura: lo dico nell'interesse di tutta la comunità».

Angela Pederiva

