IL CONFRONTO

VENEZIA Nel giorno in cui incassa dalla cabina di regìa un'altra conferma della fascia gialla, il Veneto torna a chiedere al Governo di rivedere il divieto di uscita dai confini comunali per il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. «Spero nel ravvedimento, perché a Natale siamo tutti più buoni», sorride Luca Zaia. Chissà se il suo è solo un auspicio, o se il presidente della Regione ha già ottenuto qualche rassicurazione sull'esito del confronto, come lascerebbero intendere i toni nuovamente improntati alla concordia dopo la dura reazione alla lettura del decreto.

GLI ESPERTI

Comunque sia, la rabbia pare sbollita. «È un dpcm ammette Zaia scritto in un momento non facile del Paese, in cui nessun Governo avrebbe avuto vita facile. Certo è che se si fosse fatto un percorso assieme, giorno dopo giorno, penso che qualcosa di utile avrebbero potuto portare in dote anche le Regioni». Ma ci sono ancora i margini perché questo accada, secondo il leghista, tuttora persuaso che lo stop agli spostamenti sia un errore. «Se da un lato è necessario pensare alle restrizioni perché qualcuno non rispetta il distanziamento sociale, ed è fondamentale approfittare di questo periodo, è altrettanto vero che dal punto di vista epidemiologico e sanitario, la chiusura dei confini comunali in quelle tre date non ha una ratio sostenibile», argomenta Zaia, rivendicando su questo il sostegno del Comitato tecnico scientifico nazionale: «Mi fa piacere che il Cts dopo di me abbia detto le mie stesse cose». Il riferimento è alla richiesta degli esperti al Governo di prevedere «una deroga al divieto di spostamento per i piccoli Comuni», nella convinzione che sia «particolarmente penalizzante per chi vive in luoghi piccoli».

NIENTE ORDINANZA

Il presidente del Veneto ribadisce: «Chiudere un piccolo Comune non è la stessa cosa che chiuderne uno da milioni di abitanti. Sono contento che ora la discussione possa spostarsi dal piano politico a quello tecnico. Questa norma è una bestialità scientifica e lo dice uno che ha introdotto, pur in zona gialla, restrizioni che nessun altro aveva deciso in Italia». Tutte decadute da oggi, peraltro, visto che l'ordinanza non sarà reiterata, per cui tornano liberi gli accesi ai negozi, le passeggiate in centro e le consumazioni in piedi. Il che, per inciso, fa confidare a Zaia: «Sono preoccupato, e moltissimo, per i possibili assembramenti del fine settimana».

IL RISPETTO

Come detto, però, la Regione non vuole andare allo scontro («Il Veneto garantirà la leale collaborazione istituzionale con il Governo fino in fondo) e infatti risponde così alle stilettate del ministro Francesco Boccia: «È vero, il Governo lunedì ci aveva anticipato che stava pensando a delle restrizioni comunali, ma non ce ne aveva spiegato i termini. Non dico che il decreto sia tutto da gettare, anzi ci sono misure assolutamente utili, come i centri commerciali chiusi nei prefestivi e nei festivi e i negozi aperti fino alle 21 per diluire le presenze. Ma la parte relativa alle tre festività, dal punto di vista sanitario, non è giustificabile e va modificata. Anche perché, se il divieto resta così, domando: quanti lo rispetteranno?». A fronte di un decreto-legge che legittima il dpcm, bisognerà però trovare una soluzione giuridica adeguata. «Un'idea ce l'avrei, ma per rispetto istituzionale non la anticipo», fa il vago Zaia, forse alludendo all'ipotesi di un'autocertificazione. «Nei provvedimenti riconosce anche a noi è capitato di sbagliare. Ma con umiltà abbiamo annunciato: facciamo un'aggiunta all'ordinanza».

IL PREFETTO

Alla fine sarà un'ordinanza anche a disciplinare i trasporti per la ripresa dell'anno scolastico, in presenza al 75% alle superiori, motivo per cui la Regione immagina così il ruolo di coordinamento del prefetto Vittorio Zappalorto: «Penso proprio che non se la prenda a male se gli diciamo che il piano è già pronto. Lo presenteremo all'inizio della prossima settimana, invitando anche lui». Per quei giorni, Zaia conta di illustrare pure il programma con cui l'assessore Manuela Lanzarin conta di far gradualmente ripartire le prestazioni sanitarie non urgenti, come sollecitato anche dai sindacati dei medici ospedalieri: «Legittimo da parte loro. Ovvio però che dovremo individuare fasce orarie di lavoro che saranno extra extra extra, per non impattare sull'assistenza ai pazienti Covid».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA