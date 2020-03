L'ANALISI

VENEZIA Cosa si può dire al trentaduesimo giorno di crisi, quando i morti di prima mattina in Veneto sono già 169 e tutto sommato è una pasqua rispetto al bollettino di guerra della Lombardia, con Bergamo che accatasta le bare e non sa più come smaltire le bare. Alle 12.30 di domenica 22 marzo, dalla sede della Protezione civile di Marghera, Luca Zaia accende la diretta Facebook e racconta il resoconto dei morti e dei vivi, il numero crescente dei ricoverati in terapia intensiva, gente attaccata a un tubo alla disperata ricerca di ossigeno e, si badi bene, non sono solo vecchi, mentre nel resto del Veneto c'è chi protesta per la libertà limitata dei 263 passi consentiti dall'ordinanza del presidente della Regione del Veneto e obietta: il premier Conte ha detto che i supermercati possono restare aperti, perché in Veneto ce li chiudete?

LA STRETTA

Partiamo dai supermercati. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha preso atto dell'annuncio di sabato sera del premier Giuseppe Conte di chiudere le attività produttive non essenziali, ma di mantenere aperti i supermercati. Dunque, come la mettiamo con l'ordinanza del governatore che invece dispone la chiusura dei negozi di generi alimentari, piccoli o grandi che siano, nella giornata di domenica? A ieri, a mezzogiorno e mezzo, con i supermercati già chiusi, non c'era risposta: «Vedremo se si tratta di decreto del presidente del Consiglio dei ministri o altro e quale sarà la predominanza delle fonti, nessun intento polemico, valuteremo il da farsi», ha detto Zaia. Tradotto: l'ordinanza del Veneto sulla chiusura domenicale dei supermercati, già rispettata ieri, potrebbe essere revocata tra sei giorni. Si vedrà.

LA CHIUSURA

Altro tema: perché il Veneto regge meglio della Lombardia? Solo fortuna? Zaia non l'ha escluso, ma ha aggiunto: «Fortuna può essere, ma sicuramente anche qualità della sanità e delle scelte che abbiamo compiuto e poi la politica dei tamponi».

La decisione del premier Conte di chiudere le aziende, seppur tardiva rispetto alle richieste soprattutto della Lombardia, è stata ben accolta. Bene - ha detto Zaia - la chiusura delle aziende, ma bisognerà capire quali potranno restare aperte: «Mi ha chiamato il fornitore di letti per le terapie intensive per dirmi che resta aperto, ma l'azienda plastica che gli fa gli stampi deve essere aperta, poi quella di trasporto, la ferramenta. Quindi ok la suggestione di Wuhan, ma Wuhan con l'epidemia aveva le fonderie aperte. Chiudere tutto-tutto non è possibile».

SANITÀ PER I VENETI

Il presidente della Regione è tornato a ripetere che il Veneto non accetterà l'attracco di navi da crociera: «In videoconferenza al capo della Protezione civile Angelo Borrelli e al commissario straordinario Domenico Arcuri ho presentato l'istanza che non possiamo accettare navi, non siamo grado di curare un raffreddore a quelli che vengono. La visione oggettiva di questa regione è di garantire la salute prima ai suoi cittadini - ha detto Zaia - Ma domando: c'è ancora qualcuno che fa partire navi da crociera in un mondo che è contagiato? Anche solo con un malato sarebbe un lebbrosario. Se il fermo deve esser per tutti, mi chiedo perché abbiamo ogni giorno una nave che vuole attraccare qui. Il nostro programma sanitario tiene, è performante, ma è per i cinque milioni di veneti che vivono qui».

IL PICCO

Quando finirà? È la domanda che si pongono tutti. «Siamo in trincea per tutto aprile, forse a maggio vedremo qualche raggio di sole - ha detto Zaia - Se il nostro modello matematico si conferma, pensiamo di chiudere la partita per giugno. Resteranno malati residuali fino a luglio, ma a quel punto saranno casi sporadici che non ci faranno impensierire sul piano delle terapie intensive. Tutti i Covid center che abbiamo creato, appena finita questa tragedia, spero da maggio a giugno, torneranno com'erano prima, rifaranno quel che facevano prima, ma con attrezzature in più». Zaia è stato schietto: «È una emergenza pari a quella della Seconda guerra mondiale». Ma quando tutto finirà e si potrà ripartire, i 25 miliardi stanziati dal Governo - al confronto dei 550 della Germania - non basteranno, a detta del presidente della Regione: «Riusciremo a reinventarci settori interi, a partire dal biomedicale, ma serviranno iniezioni di risorse. Altro che Cura Italia, servirà una cura da cavallo per l'Italia».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA