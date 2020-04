IL PROGETTO

VENEZIA Per gradi. Senza correre. Meglio se con il via libera della comunità scientifica. E stando al fianco delle imprese e dei lavoratori. È il piano della Regione Veneto per la cosiddetta fase 2, quella della ripartenza, anche se il governatore Luca Zaia preferisce parlare non di riapertura perché quella dipende da Roma, è il governo di Giuseppe Conte che dirà chi può e chi non può riaprire bottega. Il Veneto, però, un suo contributo l'ha dato ed è pronto ad «accompagnare» le aziende. Significa, anche attraverso i controlli, assicurare che sia rispettato il distanziamento, che vengano usati i dispositivi di sicurezza, insomma, che si eviti di ricadere nel contagio.

AFFIANCAMENTO

«Tutti mi chiedono cosa accadrà dopo il 13 aprile, io dico che accadrà quel che il governo deciderà, perché tutte le competenze dipendono dal governo - ha detto Zaia - Abbiamo un piano pronto per le imprese, con monitoraggio e affiancamento. Deve essere affinato ma è pur vero che nella sua totalità è completato. Cercheremo di capire come si evolve la situazione». Tra l'altro dovrebbe essere questione di ore: tra domani e sabato è atteso infatti il nuovo decreto del premier che prenderà il posto del Dpcm che scadrà alla mezzanotte del lunedì di Pasquetta. E allora si saprà come sarà la riapertura. Anche se, ha sottolineato Zaia, in Veneto in parecchi devono aver riaperto grazie alle deroghe concesse dalle Prefetture in virtù del principio del silenzio-assenso, se non altro a giudicare dalla mole di traffico esploso già da lunedì. «Ormai una prima prova di riapertura l'abbiamo fatta - ha detto Zaia - il traffico di oggi (ieri, ndr) penso che sia al 70% del normale. In autostrada da Conegliano a Mestre prima trovavo tre o quattro macchine, ora ne ho viste almeno un migliaio».

Ma come e chi riaprirà dopo Pasqua? Zaia è contrario al tutto e subito: «Penso che si possa fare per gradi, sempre con il supporto scientifico evitando, ribadisco, il rischio della ricaduta. Due sono i grandi fattori: un modello sanitario diverso dagli altri paesi, dall'altro credo che il clima non sia irrilevante. Vivere la pandemia in fase primaverile è meglio che in una fase invernale, con 22-23 gradi, penso che il virus non se la passi bene, penso e spero». Resta poi da capire se l'idea del patentino di immunità, quello ottenibile con la prova sierologica, sarà portata avanti e concretizzata.

L'APPELLO

A chiedere che le Regioni non rimangano inascoltate è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. In vista della fase 2 - ha detto il presidente della Regione a statuto speciale - «è chiaro che debba esserci una collaborazione con il governo. Penso che la soluzione ottimale sia quella di individuare una scelta univoca a livello nazionale. Questa, però, deve passare attraverso una condivisione e un ascolto dei territori. Penso che la collaborazione delle Regioni nella gestione della crisi sia stata fondamentale. E proprio grazie alla collaborazione delle Regioni si è riusciti a mettere in campo misure contenitive». Fedriga ha ricordato che ad oggi «esiste un decreto approvato al Consiglio dei Ministri che impedisce alle Regioni con proprie ordinanze di fare aperture ma soltanto di adottare misure più stringenti».

I DATI

Intanto in Veneto continua la campagna dei tamponi - ieri mattina si era a quota 162.362 - e la vicenda è causa di polemiche in altre regioni. Ecco cosa ha detto il deputato piemontese del Pd, Stefano Lepri: «Veneto batte Piemonte 4 a 1. Sono due Regioni del Nord, hanno popolazione simile, sono entrambe guidate da giunte a trazione leghista. Ti aspetteresti risultati quasi identici. Invece, in Piemonte abbiamo il doppio del morti e un quarto dei tamponi effettuati». Di sicuro facendo più tamponi aumenta il numero dei positivi, ma questo è un dato che si potrà riscontrare quando entrerà in funzione la macchina presa in Olanda e si smaltiranno le eccedenze. Al momento i casi attualmente positivi in Veneto sono 10.299, con un aumento di 54 persone in 24 ore. Si conferma il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ieri erano 277 (-12). Ci sono stati però 28 morti tra ospedali e case di riposo per un totale di 750. In Friuli 5 morti per un totale di 169.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA