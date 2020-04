LA RICHIESTA

VENEZIA «Non si può aspettare l'ultimo guarito, significherebbe aspettare all'infinito». Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ribadisce che la riapertura delle attività economiche dovrebbe scattare appena scadrà il Dpcm del premier Giuseppe Conte e cioè alla mezzanotte del 3 maggio. Dal 4, dunque, tutti aperti? Dipendesse da Zaia anche prima: «Si potrebbe allentare già da ora, con un razionale, prudente e ragionato progetto di apertura da qua al 4 maggio, giusto per scaldare i motori». Ma dopo la Fase 2 della ripartenza c'è da aspettarsi una Fase 3 della reinfezione. Ed è per questo che Zaia, pur favorevole a far tornare tutti al lavoro, invita alla prudenza: «Non sarà come andare al carnevale di Rio, serviranno le mascherine e le distanze di sicurezza». Anche dal parrucchiere? Anche dall'estetista? «Certo, la nostra visione è che dovrà indossarla sia il professionista che il cliente, alla peggio si rinuncerà al massaggio al viso, ma sulla sicurezza non avrei dubbi: i nostri medici, ai quali non si può chiedere il distanziamento sociale, hanno la mascherina e solo l'1,3% si è infettato. Vuol dire che i dispositivi di sicurezza funzionano».

LE MODALITÀ

Il governatore ha riferito di alcune bozze dell'Istituto superiore di sanità rispetto a una serie di raccomandazioni da adottare nei vari comparti. «Vedremo cosa decideranno, la mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche». Una Fase 2 che però non si trasformi in un «ufficio complicazioni affari semplici»: sarebbe meglio «non complicare la vita» agli italiani, «pensiamo a mascherine, guanti dove si posso portare, distanziamento sociale». E quali aziende potrebbero fare da battistrada alla ripartenza? «Non è un problema di settori - ha detto Zaia - Penserei di aprire tutti un poco». E cosa dice a quei ristoratori che vorrebbero riaprire a settembre? «Sono scelte personali, se lo si imponesse a tutti scatterebbe la rivoluzione. Siamo convinti che non si debba trasformare un ristorante in un ospedale, bisognerà pensare a un distanziamento sostenibile. E ovviamente niente mascherine in ristorante, neanche con la zip».Il governatore ha ricordato il piano per la ripartenza presentato alle associazioni di categoria e ai sindacati e per il quale entro domani sono attese eventuali osservazioni. «Il piano è diviso in due parti: le raccomandazioni e la sperimentazione. Per quanto riguarda la sperimentazione si tratta di scegliere delle aziende tra quelle già aperte che si affidano a un protocollo sperimentale che ci può essere utile dal punto di vista clinico, non è per far aprire prima qualcuno. Ma soprattutto abbiamo istituito il Covid Manager, che potrebbe tranquillamente essere il responsabile della sicurezza di un'azienda. Spero che sia introdotta questa figura anche nel decreto del Governo».

LA FASE 3

Ma ha senso riaprire se ci sarà un ritorno del virus, come ha previsto l'Oms? Zaia dice di sì. Convinto, peraltro, che la reinfezione ci sarà. «Abbiamo fatto un incontro con gli assessori veneti per parlare della proiezione su settembre-ottobre. Ci dobbiamo aspettare una Fase 3 con una reinfezione acuta. Dunque dovremo essere ancora più performanti: i tamponi saranno le nostre munizioni».

LA POLEMICA

Secca la risposta al presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla possibilità di chiusura dei confini della regione nei confronti di veneti e lombardi: «Non penso che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione. Sarebbe invece bello vedere i tamponi fatti da ogni Regione e il rapporto con i contagiati: senza sapere il numero di tamponi effettuati, non ci sono elementi di confronto». Zaia ha annunciato infine he si è pronti a partire con la sperimentazione del farmaco giapponese: «L'Avigan è stato dato al Veneto: lo sperimenteremo a Verona e poi a Padova».

Alda Vanzan

