IL GOVERNATORE

VENEZIA Tampone per i grandi eventi? Il governatore Luca Zaia rilancia l'utilizzo dei test autogestiti, anche in occasione dei ritrovi con parenti e amici durante le feste. «Noi ha dichiarato ieri a Mattino Cinque siamo stati i primi a presentare il cosiddetto tampone fai-da-te. Se avessimo continuato a insistere su quella via, oggi potremmo dire ai cittadini che l'autosomministrazione in azienda potrebbe essere una realtà. È impensabile che con le strutture pubbliche, oltre ai privati, si riesca a dare risposte oltre questi livelli qua. E lo dice la Regione che fa più tamponi a livello nazionale, noi arriviamo a 140-160mila, ma oltre non vai». Una proposta inaccettabile per il professor Andrea Crisanti, critico anche nei confronti dei test rapidi effettuati dai sanitari, «che di fatto, in condizioni di alta trasmissione, sono un elemento veramente pericoloso». Su un punto però Zaia e Crisanti concordano: l'aumento dei casi non può essere sottovalutato. Per questo sono state annullate, «a scopo cautelativo», le presentazioni pre-natalizie del libro zaiano Ragioniamoci sopra, previste per ieri a Treviso e Portograuro, oggi a Vicenza, domani a Rovigo e Chioggia, dopodomani a Conegliano. La notizia è stata comunicata da Marsilio, «a causa della criticità della situazione pandemica, che vede la curva dei contagi in risalita». L'auspicio della casa editrice è che gli appuntamenti possano essere riprogrammati «a partire da gennaio 2022».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA