LE CRITICHE

VENEZIA «La collaborazione delle Regioni c'è stata, ma il governo ha deciso di fare da solo senza ascoltare le nostre richieste». Il presidente del Veneto Luca Zaia riconferma la volontà di non fare polemiche in questo momento, ma si dice contrario alle scelte dell'esecutivo nel Dpcm diffuso ieri e che rimarrà in vigore fino al 24 novembre.

RISTORANTI E PALESTRE

«Noi veneti non siamo degli irresponsabili, abbiamo subìto un lockdown pesante che abbiamo rispettato - dice Zaia - penso a tanti operatori, ristoratori, alle palestre che vengono colpiti e che hanno fatto investimenti per tutelare la salute di lavoratori e clienti: ora gli diciamo che sono loro il problema». Il governatore è certo che non siano questi gli interventi per frenare i contagi da Covid-19. «Molte imprese non riapriranno più - prosegue ricordando che è stata ignorata la richiesta delle Regioni di lasciare i locali aperti fino alle 23, anticipando la chiusura alle 18 - noi in Veneto non abbiamo contezza di focolai nei ristoranti e sono convinto che con queste nuove norme le curve del contagio non muteranno. Nulla invece è contenuto nel decreto per limitare gli assembramenti, io avrei puntato su questo. Tra le pagine è ancora scritta l'indicazione, ammesso che non sia un refuso, che delega i sindaci a chiudere le piazze alle 21».

L'ORDINANZA REGIONALE

Quelle limitazioni agli assembramenti, oltre all'incentivazione all'uso della mascherina, che il governatore del Veneto aveva annunciato tra i contenuti cardine dell'ordinanza regionale, già pronta, ma non presentata in previsione dell'uscita del Dpcm del governo. Oggi alle 7.30 il presidente del Veneto sarà all'unità di crisi della Protezione civile con l'avvocatura per rivedere i contenuti del decreto e i margini di intervento. Mentre già da oggi sono annunciate manifestazioni di protesta a Vicenza e Treviso. «Non posso sapere quale sarà l'evoluzione di queste proteste, certamente c'è molto malcontento e preoccupazione. I nostri operatori a me hanno detto non vogliamo i soldi, ma vogliamo lavorare».

LA SCUOLA

Il Dpcm delega invece alle Regioni la decisione di introdurre nelle scuole superiori la didattica a distanza per almeno il 75%. «Vedo con atto di eroismo che il governo lascia alle Regioni la gestione delle scuole - prosegue Zaia - quando ho proposto io le lezioni on-line ho avuto tutti contro, ora invece sarà possibile farlo a turnazione: vuol dire che su una classe di 20 alunni, 5 staranno in classe e 15 seguiranno la lezione a distanza. Questo solo agli ultimi anni delle scuole superiori per alleggerire il peso sui trasporti pubblici e tutelare la salute degli studenti».

IL VIRUS

Parla inoltre di «semaforo arancione» per descrivere l'andamento dei contagi in Veneto. Un'onda che, malgrado il suo arrivo, lascia il 96% dei positivi asintomatici, con ospedali sotto pressione per la presenza di più di 600 ricoverati, ma con terapie intensive per ora sotto controllo: «In terapia intensiva ci sono 76 pazienti, ricordo che l'11 marzo ne avevamo 111 e il 29 marzo 359». Anche i giorni di ospedalizzazione dei malati si sono ridotti passando dalle quattro settimane della scorsa primavera ad una settima di adesso.

IN FRIULI

Sulla stessa linea il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che parla di un «governo totalmente sordo al confronto» e si dice sorpreso «che dopo la collaborazione data dalle Regioni ci sia stata la totale indifferenza dell'esecutivo». Non accoglie modi e contenuti «evidentemente qualcuno non si rende conto della situazione del paese reale», sottolineando la discrepanza tra quanto chiesto e quanto poi fatto: «Il governo chiede unità istituzionale e poi la mortifica e la umilia - conclude - Conte e i suoi ministri stanno facendo un gioco pericoloso rifiutando di fatto la nostra collaborazione, un gioco che pagano i cittadini del nostro Paese».

