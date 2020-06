LE SCELTE

VENEZIA La Mostra del cinema di Venezia si farà e sarà la Regione del Veneto a fare in modo che il più antico festival del mondo, oltre che uno dei più prestigiosi, non si riduca - citazione del governatore Luca Zaia - a «un cineforum fatto in casa». E siccome la Mostra va programmata per tempo e, soprattutto, va data la possibilità ai cinefili e agli appassionati di prenotarsi i biglietti, la Regione conta non solo di dare subito le indicazioni e le linee guida, ma soprattutto di derogare alle disposizioni nazionali: «Con 200 persone al chiuso e 1000 all'aperto, che Mostra può essere? Sarebbe un cineforum fatto in casa!», ha detto Zaia annunciando le deroghe al Dpcm del premier Conte. Deroghe che, seguendo il criterio pensato dal Veneto di «un posto sì e uno no», si tradurranno in un aumento dei numeri rispetto a quelli che avrebbe consentito il Governo centrale. Certo, ci sarà comunque una riduzione rispetto all'anno scorso: dai consueti 6.500 posti la Mostra del cinema potrà assicurarne circa 2.850, ma non ci sarà più il limite dei 200 posti in sala. Mentre l'Arena di Verona, che a seconda di come viene posizionato il palco oscillava tra i 13.500 e i 15.500 posti, potrà averne ben più dei 3mila ipotizzati dal Comune scaligero e soprattutto più dei 1.000 previsti da Roma. Ma c'è anche una novità introdotta dal nuovo Dpcm di Conte: rispetto alle linee guida predisposte dalle Regioni che imponevano la mascherina all'interno dei cinema, l'allegato 9 del nuovo decreto la elimina: Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Quindi, non mentre si guarda il film.

IL DECRETO

Un passo indietro. Venerdì 11 giugno in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che all'articolo 1, comma 1, lettera m) detta le regole per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. La regola è che devono esserci posti a sedere preassegnati e distanziati e che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Dopodiché il Dpcm conferma la capienza dei posti già definita nelle precedenti linee guida: massimo 1000 spettatori per spettacoli all'aperto (quindi l'Arena di Verona) e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi (i cinema). Lo stesso Dpcm di Conte prevede però la scappatoia: Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Trattasi di deroghe. Di cui il governatore Luca Zaia intende appunto avvalersi. Prima di tutto per l'Arena di Verona. E poi per la Mostra del cinema. Del resto, è stato proprio il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini a rassicurare, venerdì sera, i vertici politici di Verona, dal sindaco Federico Sboarina ai parlamentari, sulle possibilità di derogare ai limiti della capienza.

LE ANTICIPAZIONI

Ma in ballo ci sono anche le aperture delle altre attività. Ad esempio: le discoteche dovrebbero riaprire il 15 luglio, a meno che la Regione non anticipi la data. Lo farà? «Stiamo valutando tutto - ha detto Zaia - Le riaperture le faremo con gradualità, stiamo preparando la nuova ordinanza dove metteremo nero su bianco le date e le soluzioni per discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, fiere, sagre, sale gioco, casinò. Stiamo mettendo in fila una miriade di attività sospese, disponendo eventuali deroghe». Per Arena di Verona e Mostra del cinema, «l'idea è quella di garantire un posto occupato e uno no, ove ci sono sedute, mantenendo il metro di distanza per gli spettacoli all'aperto. Voglio che l'Arena possa tornare alla normalità o quasi. E anche per la Mostra del Cinema seguiremo questa strada, perché il festival non può diventare un cineforum fatto in casa».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA