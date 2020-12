LE MISURE

VENEZIA Entrata in vigore ieri, l'ordinanza della Regione decadrà alle 23.59 di mercoledì 23 dicembre. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, diventerà operativo il decreto del Governo, che dalla vigilia di Natale all'Epifania trasformerà il Veneto (e il resto d'Italia) in zona rossa nei festivi e arancione nei feriali. L'ha annunciato il presidente Luca Zaia, spiegando come verrà armonizzata la serie di norme: per questi cinque giorni vale il divieto di spostamento fra Comuni a partire dalle 14, dopodiché nelle due settimane successive la restrizione veneta sarà superata dalle misure nazionali, anche se la richiesta dei sindacati dei medici (fra cui Cimo, Anaao, Cgil e Cisl) è di un lockdown subito: «Basta con i pannicelli caldi o sarà una strage».

LA REVOCA

Formalmente il provvedimento regionale sarà revocato. «Anche se tecnicamente non ce ne sarebbe bisogno ha specificato Zaia in quanto prevale gerarchicamente la norma statale». Ad ogni modo la Regione ha voluto ufficializzare l'avvicendamento fra le disposizioni, attraverso un chiarimento sul proprio sito web. È stato infatti precisato che, «a seguito della pubblicazione del decreto legge» approvato venerdì, l'ordinanza veneta «rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso», mentre dal giorno dopo scatteranno le regole nazionali, che hanno istituito «zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2,3, 5 e 6 gennaio e zona arancione nei giorni 28,29 30 dicembre e 4 gennaio». La versione arancione light, in cui non vengono chiusi bar e ristoranti ma c'è solo lo stop agli sconfinamenti dal primo pomeriggio, durerà dunque solo fino all'antivigilia. Positivi i primi riscontri dei municipi, secondo quanto riferito da Mario Conte, presidente di Anci Veneto: «L'ordinanza sta funzionando e questo anche perché i cittadini stanno rispettando le regole rispondendo positivamente agli appelli dei sindaci e del presidente Zaia». Ha commentato il governatore: «Abbiamo sempre detto che se le misure nazionali fossero state più blande, sarebbe rimasta in piedi la nostra ordinanza. Invece le ritengo sufficienti, per cui non c'è bisogno di altro. L'accavallamento fra colori? Non ne conosco le ragioni, posso solo ribadire che i controlli non spettano alla Regione: noi al massimo possiamo girare alle forze dell'ordine le segnalazioni che ci arrivano».

GLI INDENNIZZI

Ancora aperta è invece la discussione sugli indennizzi alle attività che verranno chiuse durante il periodo natalizio. «Ho seguito anch'io ha spiegato Zaia la diretta del presidente Giuseppe Conte. Ho sentito che ha parlato di 645 milioni ed è evidente che non basteranno, tant'è vero che si è impegnato a ulteriori stanziamenti all'inizio dell'anno nuovo. Lo ha detto due o tre volte, non ci resta che seguire e vedere. Certo è che l'adozione delle misure è sempre più difficile, i provvedimenti sono sempre meno compresi. Se poi dobbiamo aggiungere la mancanza di ristori, è logico che i cittadini possono andare fuori di testa».

IL VACCINO

Nel frattempo continuano i preparativi per la campagna vaccinale. «Ai primi di gennaio partiremo con la macchina, ma siamo già pronti anche per l'avvio simbolico del 27 dicembre», ha confermato Zaia. «Le prime 875 delle 185.000 dosi attese per la chiamata iniziale ha puntualizzato l'assessore Manuela Lanzarin arriveranno dall'istituto Spallanzani all'ospedale di Padova e saranno destinate al personale sanitario e alle case di riposo. La prossima settimana presenteremo il piano regionale per due fasi successive, cioè servizi essenziali e categorie protette, quindi popolazione indifferenziata».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

