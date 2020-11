LA GIORNATA

VENEZIA Entra oggi in vigore in Veneto la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Luca Zaia, con i divieti di consumare lo spritz in piedi, l'ordine a tutti i centri e parchi commerciali a tenere abbassate le saracinesche già questo sabato, mentre le botteghe di vicinato non potranno essere aperte domani, domenica. Un'ordinanza-fotocopia preparata assieme al Friuli Venezia Giulia e all'Emilia-Romagna ma che, con il declassamento a zone arancioni di queste ultime due regioni, sarà pienamente operativa solo in Veneto. E pur avendo messo a disposizione un numero telefonico (800990009) e un indirizzo mail (sala.operativa@regione.veneto.it) per eventuali chiarimenti, Zaia è stato categorico: guai ai furbi che si inorgogliranno di aver aggirato i divieti, in ballo c'è la salute della collettività, c'è il sistema sanitario che rischia di collassare. Non è un caso che anche dalla Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, sia giunto un appello alla popolazione del Veneto: «Diminuire le occasioni di incontro e di aggregazione è, ancora per adesso, l'unico modo per fermare la diffusione del virus e le sue conseguenze».

Che la situazione sia sempre preoccupante lo dimostrano i dati: dal bollettino diffuso ieri sera in Veneto risultano 3.124 nuovi contagi, per un totale dall'inizio della pandemia di 95.285 casi. 15 i morti nella giornata di ieri (in tutto dal 21 febbraio 2.767), mentre i ricoveri sono saliti a 1.956 (+56) e le terapie intensive a 230 (+7). Zaia ha voluto soffermarsi sul numero dei tamponi (in un giorno 17.644 molecolari e altri 30mila rapidi) in rapporto al numero dei positivi al Covid: «Se il 21 marzo, il momento più nero, avessimo fatto 47mila tamponi come oggi, avremmo avuto quasi 9mila positivi, mentre adesso ne abbiamo meno della metà, quasi un terzo».

Rispetto alla prima fase della pandemia, la scorsa primavera, oltre a un miglioramento della diagnostica, al dimezzamento dei contagi parametrati al numero dei tamponi, a un maggiore turnover dell'ospedalizzazione, sono nettamente calati i ricoveri degli anziani ospiti delle case di riposo: «Siamo passati da punte del 22% all'8%», ha detto Zaia. I modelli matematici della Regione confermano inoltre che il Veneto si sta avvicinando al picco dei contagi, stimato tra il 15 e il 20 novembre. «Ma non è detto - ha detto il governatore - che a fine mese inizi la discesa».

L'EMERGENZA

Pur con quasi 2.200 ricoverati in tutto il Veneto tra reparti non gravi e terapia intensiva, il problema oggi non è rappresentato dai posti letto ma dalla carenza di personale. Mancano medici e infermieri. «Non ce ne sono», ha detto Zaia. Gli unici infermieri assumibili in ospedale sono teoricamente quelli che lavorano nelle case di riposo e che parteciperebbero in massa a bandi indetti dalla Regione per cambiare datore di lavoro: «Ma lasceremmo sguarniti i centri per gli anziani, impossibile».

I VACCINI

Quanto ai vaccini anti-Covid, Zaia ha annunciato che in Veneto arriverà una dose massiccia di dosi: «Sulle quote siamo più alti dell'8%, che è la quota del vaccino antinfluenzale. Lo sforzo è elevatissimo da parte della Regione perché il vaccino va fatto in poco tempo, e stiamo parlando di milioni di pezzi, con postazioni e registrazioni relative. Il vaccino anti Covid potrebbe diventare anche una sorta di pass come lo è oggi il tampone che viene richiesto in alcuni casi». I normali vaccini antinfluenzali, invece, sono già arrivati quasi tutti in tre lotti: 1.127.000 sugli attesi 1.330.000. Infine novità per quanto riguarda i tamponi: «La Regione Veneto distribuirà, di sua iniziativa, centomila tamponi ai medici di base - ha annunciato Zaia -. Spero ci sia una bella adesione, dato che si aggiungono ai 64.000 forniti dal governo. Già oggi il 28% dei 3.150 medici di base fa un totale di 2.000 tamponi al giorno». Difficile, però, che la Regione riesca a pagare ai medici 18 euro a tampone come farà il Governo: «Per noi è una cifra insostenibile, dovremo arrivare a una contrattazione». Intanto, la Regione ha dato disposiziOne alle Ulss di aumentare, anche come fasce orarie di apertura, i Covid point.

