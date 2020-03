LA POLEMICA

VENEZIA Tutta l'Italia zona rossa. Luca Zaia l'aveva chiesto nel pomeriggio, durante il videocollegamento con la sede della Protezione civile a Roma assieme ai colleghi presidenti delle altre regioni italiane. «Escludo che nei prossimi giorni ci possa essere un alleggerimento delle restrizioni decise, non posso escludere invece che ci possa essere un aggravamento delle stesse», aveva detto il governatore del Veneto al termine della riunione pomeridiana. La sua richiesta era stata chiara: «Le norme devono essere uniformi da Nord a Sud, perché questa situazione a macchia di leopardo non può dare i risultati sperati». Ieri sera, dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte del provvedimento Restiamo a casa, Zaia si è detto soddisfatto.

LA SPIEGAZIONE

Eppure domenica, dopo che il Veneto era stato spaccato a metà con l'inserimento di tre province su sette - Venezia, Padova, Treviso - nella zona arancione alla pari della Lombardia e di altre undici province dell'Emilia-Romagna e del Piemonte, Zaia aveva tuonato: il comitato tecnico-scientifico veneto aveva parlato di un provvedimento «sproporzionato» e il presidente della Regione aveva chiesto lo stralcio dell'area della PaTreVe. Poi, ieri mattina, Zaia ha corretto il tiro, sostenendo che la critica era nei confronti di un decreto che fissava regole non uniformi. «Oggi la terapia intensiva e la vera cura al coronavirus siamo noi nel far rispettare le regole: meno corre il virus, meno collassiamo gli ospedali e garantiamo più qualità di cura ai malati», ha detto parlando con i giornalisti e ricordando che per raggiungere i più giovani c'è una pagina Instagran chiamata Viral Veneto con testimonial famosi, dalla Pellegrini a Red Canzian, sammy Basso e l'influencer Alice De Bortoli.

«Io non contesto assolutamente le misure restrittive decise - ha precisato Zaia - ho semplicemente posto un tema che non è di burocrazia: il Dpcm dice sentite le Regioni, invece noi non siamo riusciti a capire quale fosse il criterio su base scientifica della suddivisione del Veneto in due aree: con 4 province libere e una composta di 3 province definita zona rossa, questo non lo abbiamo capito, perché in 2 di queste 3 province ci sono cluster non tra la popolazione ma ospedalieri e sono siti circoscritti. Ho firmato io la chiusura del Carnevale di Venezia, non posso accettare che qualcuno pensi che i veneti siano irresponsabili, dico semplicemente che dovremo adottare norme uniformi a livello nazionale. Sono stato il primo a chiedere l'isolamento fiduciario per gli studenti provenienti dalle zone infette delle Cina e sono stato accusato di ghettizzazione e razzismo».

LA RICHIESTA

Ieri sera, con l'annuncio che tutta l'Italia diventerà zona rossa, Zaia ha espresso soddisfazione: «Ben venga questa misura del Governo, che ho sempre auspicato in tempi non sospetti. Il criterio di lotta ad un virus sarebbe insostenibile con restrizioni a macchia di leopardo, come fatto finora. I virus non conoscono confini territoriali». Il governatore ha aggiunto che «è fondamentale applicare la politica del contenimento. L'esperienza della quarantena di Vo' dimostra scientificamente che i casi positivi crollano con l'isolamento fiduciario». Adesso, ha aggiunto, «è fondamentale che sia riconosciuto questo sacrificio anche al mondo delle imprese».

LE CRITICHE

La posizione assunta domenica dal presidente del Veneto, quando aveva chiesto lo stralcio dalla zona rossa di Venezia, Padova e Treviso, era stata criticata dalle forze politiche del governo giallo-rosso. «Non è il momento delle polemiche, dei protagonismi - ha detto il sottosegretario all'Interno Achille Variati (Pd) - Quando Luca Zaia polemizza duramente con le misure di emergenza varate dal Governo sta facendo un buon servizio o un cattivo servizio all'interesse pubblico? Che effetto producono dichiarazioni che definiscono eccessive e addirittura sbagliate le misure varate dal Governo? Serve una prudenza assoluta. Il Governo aiuterà le attività che stanno subendo e subiranno danni, ma se il virus non viene fermato, la crisi economica sarà solo più profonda e pesante. La priorità deve essere salvare le vite».

In una nota congiunta, i parlamentari e i consiglieri regionali del M5s hanno lanciato un monito: «È il momento della serietà, dell'impegno e dei messaggi chiari. Chiediamo al Governatore di schierarsi senza esitazioni dalla parte di chi ha inteso tutelare la salute, prevedendo l'istituzione delle zone rosse anche nella nostra regione. Non dobbiamo avere dubbi su questo: la presa di posizione contro le zone rosse è pericolosa, anche perché tende a sminuire agli occhi della popolazione il problema epidemico, in un momento in cui ci avviamo verso il suo picco massimo».

Di tutt'altro avviso il consigliere regionale Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), pur mantenendo l'invito a rispettare i divieti: «Sarebbe stato opportuno il coinvolgimento delle autorità venete prima di prendere qualsiasi decisione. Ancora una volta è stata calpestata la nostra capacità e la nostra volontà di autogoverno, senza dare spiegazioni. E francamente ciò è inaccettabile».

Alda Vanzan

