LO STUDIO

VENEZIA I positivi al coronavirus in Veneto aumentano, ma «l'emergenza sanitaria ospedaliera non c'è, perché i ricoveri e i decessi rimangono costanti». È basandosi su questi parametri - numero di positivi più o meno come a marzo, ma ricoveri decisamente inferiori, almeno 100 unità in meno - che il presidente della Regione, Luca Zaia, esclude che ci possano essere nuovi blocchi: «Nuovi lockdown? Da noi no». Il governatore ritiene che il criterio da considerare non sia l'Rt, ma il numero di tamponi per abitante e, soprattutto, la situazione ospedaliera. Situazione che in Veneto è, al momento, «assolutamente sotto controllo».

I NUMERI

Tra tamponi (oltre 2 milioni) e test rapidi (1.450.000) in Veneto si è superata la soglia dei 3 milioni e mezzo di esami. Il trend di crescita delle persone che vengono trovate positive sta galoppando (nelle ultime ventiquattr'ore 589 casi in più), è come se si fosse tornati indietro di sette mesi, anche se va detto che a marzo e aprile non si facevamo tanti tamponi come oggi. La situazione sta però cambiando: ad oggi un veneto su due in isolamento è positivo (i positivi sono 5.832, le persone in quarantena 11.625, pari al 50,17%). L'altro dato da tenere sotto controllo è il rapporto tra sintomatici (225) e positivi (5.832), pari al 3,86%. E questo perché, come la Regione va ripetendo da giorni, il 95% dei positivi in Veneto è asintomatico.

Poi c'è il confronto da fare con il passato e su questo argomento ieri Zaia ha diffuso uno studio statistico sulla situazione epidemiologica aggiornata al 9 ottobre. «I positivi - ha detto Zaia mostrando le tabelle - iniziano ad aumentare dalla fine di luglio, ma rimangono pressoché costanti ricoveri e decessi come si può vedere dalle due curve, che sono praticamente piatte». Lo stesso vale se si considera il numero di positivi che si registrano di settimana in settimana: la curva rossa ha raggiunto lo stesso livello dei primi di marzo e poi di Pasqua, quando però cresceva anche la curva gialla dei ricoveri, che adesso invece è stabile.

Lo studio analizza anche le fasce di età dei positivi: Nel periodo dal 1° all'8 ottobre la maggior parte dei casi riguarda soggetti dai 25 ai 44 anni e poi dai 45 ai 64 (1.445 positivi). Alle classi di età dai 0 ai 24 anni sono attribuibili 564 positivi, pochi sono ancora i casi dai 65 in su. Questa distribuzione della positività spiega che il virus circola molto tra la popolazione in tutte le fasce di età, soprattutto quelle dell'età scolastica e produttiva. La riduzione della gravità della malattie è legata al fatto che circola meno tra gli anziani che rappresentano le fasce più fragili. Gli anziani sono anche i più attenti alle misure di igiene respiratoria. Sta, invece, leggermente aumentando il numero di operatori sanitari con tampone positivo: a giugno erano praticamente zero, ora la stima è arrivare a 100 casi nelle prossime ore.

SCUOLA

Sul fronte scolastico, ad oggi solo lo 0,04% degli studenti è positivo al Covid: 300 su 707.814. Gli operatori scolastici positivi sono 41 (0,05%). Al 9 ottobre sono 279 le realtà scolastiche venete con almeno un caso attualmente positivo rilevato in una classe/sezione. Nella maggior parte degli eventi il caso è stato uno studente/alunno (90%) e solo in una minima parte si trattava di un operatore (docente o non docente). Tutti i soggetti ad oggi risultati positivi hanno presentato sintomatologia lieve o sono asintomatici. In isolamento ci sono 2379 studenti e 243 operatori scolastici.

L'INVITO

L'invito del governatore Zaia è di usare la mascherina. «L'uso della mascherina è determinante. È assurdo che ci sia un dibattito sull'uso di questa protezione preventiva. È irresponsabile l'abbassamento della guardia». In Regione si sta preparando un aggiornamento del Piano di sanità pubblica tale da portare gli attuali 464 posti letto di terapia intensiva, aumentati a 825 durante l'emergenza della scorsa primavera, addirittura a 1.016. «La Regione - ha detto Zaia - non è né catastrofista, né ottimista. Siamo obiettivi e ci muoviamo sulla base dei dati oggettivi che i nostri esperti monitorano e valutano giorno per giorno».

Quanto alla decisione della Svizzera di inserire il Veneto nella black list con obbligo di quarantena, Zaia ha fatto due conti: «Fanno meno tamponi di noi e hanno più positivi, forse dovremmo essere noi a chiudere le frontiere».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA