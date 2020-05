IL PUNTO

VENEZIA Il sabato del villaggio. Strade trafficate, uomini e donne con la mascherina e i guanti ma pur sempre a spasso, come se la paura dei contagi, dei ricoveri, dei pazienti attaccati a un tubo in terapia intensiva appartenessero a un passato lontanissimo. Nell'arco di ventiquattr'ore il Veneto ha registrato altri trentaquattro morti, ma è come se non si avesse più paura. «C'è molta gente in giro», ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, invitando tutti alla cautela: «Ci prepariamo a un 4 maggio che sarà una apertura importante, in Veneto riguarderà un milione e 200 mila persone. È fondamentale non abbassare la guardia». Di più: «Quella di lunedì sarà anche una grande prova del 9. Perché se abbiamo una re-infezione rischiamo di far chiudere quello che è aperto e di far morire definitivamente chi non ha mai aperto».

IL MONITO

«La mascherina - ha detto Zaia - è fondamentale anche all'aperto, se si incrociano altre persone, così come il distanziamento sociale, o il divieto ad entrare nei negozi se non si porta la mascherina sul volto. C'è molta gente in giro, è innegabile». L'antivigilia dell'applicazione del Dpcm che riaprirà buona parte delle imprese e che consentirà ai cittadini di muoversi non solo per andare al lavoro, in farmacia o a fare la spesa, ma anche per trovare i propri congiunti, il governatore del Veneto è parso cauto: si è detto al fianco di commercianti e artigiani che hanno manifestato in piazza nella giornata del Primo Maggio («Abbiamo sopportato manifestazioni che hanno devastato le città, quella degli imprenditori è stata una protesta civile, educata, nel rispetto delle regole, di gente che protesta solo perché vuole lavorare»), ma non ha spinto per eliminare il lockdown. «Quando dico che il Veneto è pronto a riaprire, fatto salvo il parere della comunità scientifica, voglio dire che se il comitato vuole tentare un'apertura, oggi, domani noi ci siamo. Il che non vuol dire che sto promuovendo cose che non si possono fare, ma semplicemente che la rete sanitaria veneta è pronta ad affrontare tutto».

Più avanti potranno esserci aperture differenziate Regione per Regione, ma Zaia non ha dato l'impressione di voler rompere con Roma: «Con le altre Regioni si sta facendo un gioco di squadra. Mi sembra di capire che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità delle ordinanze che sono state fatte da governatori di tutti i colori politici, vanno nella direzione di interpretare delle norme che ne hanno bisogno». L'algoritmo con i vari indicatori? Anche su questo tema il governatore del Veneto non ha attaccato il Governo, puntualizzando però che i veri indicatori, a suo dire, sono i ricoveri e i posti letto occupati nelle terapie intensive.

LA PROROGA

Oggi Zaia presenterà la proroga della propria ordinanza regionale, in scadenza alla mezzanotte. Una proroga, ha puntualizzato, che sarà «ovviamente in linea con il Dpcm e con alcuni aggiustamenti che vogliono portare più chiarezza rispetto ai quesiti che vengono fatti. È fondamentale dire ai veneti di non abbassare la guardia: la sfida ora passa dai clinici al popolo. È un aspetto relegato a noi». Il Veneto è però più avanti di altre Regioni nella Fase 2, avendo già consentito dal 27 aprile l'attività sportiva e le passeggiate senza limitazioni, pur con l'uso di mascherina, nell'ambito comunale, l'acquisto di cibo per asporto e lo spostamento anche fuori del comune ai proprietari di seconde case per ragioni di manutenzione o sicurezza.

Il banco di prova di domani, con molti più pendolari, riguarderà anche i trasporti. «Sarà attivato 53% dei convogli ferroviari, una percentuale non casuale, ma legata a approfondite valutazioni fatte sulla probabile affluenza di utenti», ha detto l'assessore regionale Elisa De Berti. Da domani cambieranno le regole anche negli ospedali: in tutti i nosocomi sarà obbligatorio il tampone sia per chi si ricovera, sia per chi deve programmare un intervento chirurgico.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA