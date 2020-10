LE REAZIONI

VENEZIA Neanche il tempo di annunciare le restrizioni, che già arrivano le prime cancellazioni. In un periodo in cui i deboli segnali di ripresa del settore venivano alimentati proprio dal «turismo di prossimità, proveniente da Svizzera, Austria e Germania», come segnalato nei giorni scorsi da Federalberghi, il Veneto finisce sotto la doccia fredda della quarantena imposta dalla Confederazione Elvetica. «Una misura che non si capisce», è la reazione a caldo del governatore Luca Zaia.

DOPO LA GRECIA

A fine maggio i veneti erano finiti nella lista degli ospiti sgraditi alla Grecia, insieme a lombardi, piemontesi ed emiliano-romagnoli. «Se fossi il ministro degli Esteri, sarei già ad Atene», aveva tuonato il leghista Zaia, con una delle sue periodiche stilettate al pentastellato Luigi Di Maio. Ora la lista rossa è parzialmente cambiata, ma l'irritazione del presidente del Veneto è la stessa: «Qui si stanno penalizzando quattro regioni italiane senza nessun dato epidemiologico che vada in questa direzione: mi spiace che accada questo, ne prendiamo atto, ma è altrettanto vero che se il Governo c'è, deve battere un colpo. Non si può selezionare per regioni, tu sì, tu invece no: l'Italia non l'ha mai fatto nei confronti di altri Paesi».

IL COORDINAMENTO

Ancora una volta, Zaia contesta l'assenza di un coordinamento, anche se il 13 ottobre il Consiglio affari generali dell'Unione europea dovrebbe adottare criteri armonizzati per la definizione delle aree a rischio. «La storia del Covid-19 lamenta è fatta da tanti provvedimenti adottati a macchia di leopardo, sia a livello europeo che internazionale, senza una regia dell'Oms. Di questo dobbiamo esserne consapevoli; se l'Oms avesse fatto una lista e desse una indicazione scientifica certa potremmo avere anche unità di misura di graduazione e intensità degli interventi. A questo punto sarebbe utile avere i dati epidemiologici della Svizzera, quanti tamponi fa ogni giorno, su quale percentuale di cittadini e quanti sono i positivi. Magari veniamo anche a conoscenza di una situazione che oggi non si conosce». Al momento l'unico dato comparabile è quello dei tamponi giornalieri, confrontando le cifre diffuse dai due Governi nazionali: ieri ne sono stati registrati 14.325 in Veneto e 15.229 in Svizzera, a fronte però di un numero di abitanti che è pari rispettivamente a 4,9 e 8,5 milioni di abitanti.

ARRIVI E PRESENZE

Il legame fra le due realtà, sottolinea Zaia, è storicamente forte: «Per noi la Svizzera è un punto di riferimento, non solo dal punto di vista economico, ma in generale: abbiamo sempre tenuto un rapporto da cugini e da vicini di casa. Sul fronte del turismo, gli svizzeri ci hanno sempre scelto come meta privilegiata per le vacanze». I dati della Regione, aggiornati al 2019, contabilizzano 409.654 arrivi e 1.848.766 presenze relativi a ospiti svizzeri. Claudio Scarpa, presidente dell'Associazione veneziana albergatori, è preoccupato: «Cominciano a giungere disdette a causa di questa decisione che, a nostro parere, è immotivata. I numeri non sono così gravi da giustificare questo provvedimento e la nostra sanità ha dimostrato sul campo, proprio con il Covid, di essere tra le migliori d'Europa. Chiediamo un urgente intervento del Governo e lanciamo un appello al presidente della Regione, Luca Zaia, affinché convinca le autorità elvetiche a modificare il provvedimento».

A.Pe.

