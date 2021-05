Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIORNATA NAZIONALEVENEZIA «Non abbiamo mai lasciato a piedi nessuno, anzi. Lo sforzo del personale sanitario durante la pandemia non si è sostanziato soltanto nell'affrontare i casi di Covid, ma anche nel prendersi cura di tutte le aree critiche della sanità regionale, e dell'oncologia in particolare». Parola del governatore Luca Zaia nel giorno in cui viene celebrata la Giornata nazionale del malato oncologico: «Conoscere i numeri del...