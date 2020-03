L'ALLARME

VENEZIA «Un giorno questa epidemia la ricorderemo come il virus dei nonni». Con oltre 300 ospiti positivi al coronavirus e un bollettino di deceduti che sfiora quota cinquanta, mentre da Verona arriva la conferma di sette morti in una sola notte, senza contare i due di Padova tra Merlara e Monselice, il governatore del Veneto Luca Zaia riconosce la gravità della situazione nelle case di riposo. Sono complessivamente 360 strutture assistenziali che ospitano circa 30mila persone, nonni e nonne che da giorni non vedono più i propri cari, isolati in camera per evitare di diffondere il contagio. E che, nonostante tutte le precauzioni, continuano ad ammalarsi. E a morire.

L'emergenza è dettata dal fatto che, con i vecchietti, vengono contagiati anche gli infermieri e gli oss, gli operatori socioassistenziali, tanto che la Regione sta mettendo a punto un piano per sostituire il personale finito quarantenato attingendo ai dipendenti delle strutture semiresidenziali attualmente chiuse. E poi c'è il problema dei dispositivi di sicurezza: mancano le mascherine, non è garantito il cambio. «Per le case di riposo - ha detto Zaia - inviamo i dispositivi alle Ulss, so che gli operatori sono in difficoltà, riescono a cambiare una mascherina al giorno, quando bisognerebbe farlo ogni quattro ore. Abbiano 13 milioni e mezzo di materiali in arrivo a giorni, stiamo rivedendo le quote di invio e siamo preoccupati per le case di riposo. Nel giro di qualche giorno 100 mila test rapidi saranno per il personale. Quello delle case di riposo è un punto nevralgico e delicatissimo, perché il virus trova un substrato favorevole al virus».

La proposta del sindacato è di fare con le case di riposo quello che è stato fatto con gli ospedali. E cioè individuare delle strutture dove concentrare i malati. Dice Ivan Bernini, Cgil: «Non è semplice. Ma l'alternativa è la diffusione del virus, la saturazione degli ospedali, il contagio diffuso e l'assenza, a questo punto, di personale».

Il governatore Zaia è tornato ad attaccare l'Europa («Scandalosa latitanza»), ma anche rinnovato la richiesta di ridurre la privacy «per vedere gli spostamenti di una persona positiva e avere la certezza che non si muova da casa». Ad esempio: i droni per misurare dall'alto la temperatura. E ha invitato i veneti a non eccedere con gli acquisti online: «Ho ricevuto un appello dai corrieri, evitate di comprare cazzate, la cover del telefonino la prenderete un'altra volta, è un inutile rischio per tutti, il corriere è come un'ape impollinatrice».

Sono 564 i nuovi medici e infermieri assunti per fronteggiare l'emergenza coronavirus già operativi, il cui numero salirà di giorno in giorno man mano che si definiscono le pratiche d'ingaggio. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. Negli ospedali veneti sono ricoverati a oggi 8.860 pazienti no covid, dei quali 160 in terapia intensiva. A questi si aggiungono 1.874 ricoverati colpiti dal coronavirus, con 338 in terapia intensiva. Lo spaccato delle 564 figure professionali neo assunte - come mostra la tabella nella pagina accanto - indica 123 medici, 239 infermieri e 156 operatori sociosanitari.

Con una circolare della Direzione Prevenzione della Regione Veneto inviata a sindaci e prefetti sono state disposte alcune deroghe in merito ai 200 metri di passeggiata attorno a casa. Riguardano le persone con gravi disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche. L'accompagnatore dovrà portare con sé apposita autocertificazione, corredata dal certificato medico.

Il Veneto «sta pensando» a una proroga per il pagamento del bollo auto. «Ma a differenza di altre Regioni - ha detto Zaia - noi non abbiamo l'addizionale Irpef. Stiamo valutando». La Regione sta anche valutando di avviare l'infusione dell'idroclorochina a domicilio per i malati di coronavirus.

