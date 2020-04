LA RICHIESTA

VENEZIA Riaprire? Il governatore del Veneto Luca Zaia dice che per ripartire, posto che «già il 60% delle attività pare riaperta», servono la misurazione della temperatura, le distanze di sicurezza, ma soprattutto i Dpi, i dispositivi di protezione individuale. Cioè mascherine e guanti. Ma chi li trova i Dpi? E quanto costano? Ecco perché Zaia dice che bisogna abrogare l'ordinanza sui sequestri. Il fatto è che, in base a quella norma, un qualsiasi container carico di mascherine oggi viene sequestrato e requisito a favore del sistema socio-sanitario. Capito perché nei supermercati gli scaffali dei guanti sono vuoti?

IL DECRETO

Tra oggi e domani il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte dovrebbe emanare il nuovo decreto, in gergo Dpcm, che sostituirà quello in scadenza alla mezzanotte di lunedì di Pasquetta. Il nuovo provvedimento dirà dove e chi potrà riaprire da martedì 14 aprile. Solo che per riaprire bisognerà rispettare una serie di regole. Le distanze di sicurezza e cioè almeno il metro di distanza. Le protezioni individuali e cioè guanti e mascherine. La storia del patentino di immunità non è ben chiara, ci sono imprese disposte a pagare l'esame sierologico pur di avere dipendenti immunizzati e certificati, la Regione Veneto aveva per prima lanciato questa tesi, ma a livello centrale ci sono perplessità. Tant'è, con o senza il patentino di immunità, i guanti serviranno. E le mascherine pure. In farmacia se ne trovano col marchio CE del tipo lavabili, dieci lavaggi a sessanta gradi prima di buttarle, costo 4 euro l'una. Una enormità. E qui torna l'appello di Zaia a togliere l'ordinanza sui sequestri. «Continuo a chiedere al Governo, non so più in che salsa dirlo. C'è un'ordinanza che prevede la confisca di tutti i dispositivi che non sono indirizzati alla sanità. Toglietelo. Se vogliamo far ripartire questo Paese, la prima cosa da fare è cancellare questa ordinanza. Ho visto il piano per la ripartenza: si basa sui dispositivi, ma se non si hanno le mascherine che piano è?».

L'ORDINANZA

L'ordinanza del capo di Protezione civile numero 630 del 3 febbraio 2020 prevede l'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale e pure la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili. Nella pratica è successo che partite di mascherine sono state sequestrate e destinate al sistema socio-sanitario. Imprese private che le avevano comprate per sé, se le sono viste requisire. Zaia ieri l'ha (ri)detto: «Secondo voi un imprenditore compra un container perché gli venga confiscato? No, ovvio». Zaia ha precisato: l'ordinanza aveva un senso quando mascherine non ce n'erano: «Io stesso, quando ho avuto segnalazioni di dove si potevano trovare mascherine, le ho fatte confiscare, ma adesso non serve più, noi adesso in magazzino ne abbiamo 24 milioni e mezzo». E allora? Allora, dice Zaia, bisogna abrogare l'ordinanza che autorizza la confisca.

I CONTAINER

Agli atti ci sono 6.500 mascherine e 500 filtri prodotti da una ditta milanese e diretti in Grecia che sono stati requisiti e destinati al Veneto. Lo stesso dicasi di 20mila mascherine FFP2: requisite pure quelle. Idem 30mila mascherine chirurgiche provenienti dalla Cina. In ballo attualmente ci sono 3 milioni e 300mila guanti che sono ancora bloccati alla dogana. Zaia dice: «Come facciamo a imporre alle persone di andare a lavorare, oltre che a fare la spesa, con mascherine e guanti se poi non li trovano?». Appunto. Per non dire poi dei prezzi: alle stelle. Ma il mercato adesso è aperto - ribatte Zaia - dispositivi se ne trovano, ecco perché non ha senso mantenere l'ordinanza sulle confische.

Quanto alla riapertura, per Zaia nel Veneto «il lockdown non c'è più», perché a spanne circa il 60% delle imprese ha già riaperto grazie alle deroghe concesse dalle Prefetture anche in base al criterio del silenzio-assenso: «Basta ipocrisie. Ora è da capire come far riaprire quelle rimaste chiuse».

FARMACIE

Intanto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha firmato un'ordinanza in base alla quale le farmacie potranno vendere singole mascherine, anche in assenza di imballaggi di riferimento ma con le opportune cautele igieniche e sanitarie: la norma «consente di superare la speculazione del mercato di mascherine illegali ritenute pericolose e non sicure per i cittadini».

Alda Vanzan

