Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAVENEZIA Capitolo chiuso. Per il governatore del Veneto le nove ore di discussione di martedì scorso in Quinta commissione Sanità bastano e avanzano: tutto quello che c'era da dire sulla gestione della pandemia - ha sottolineato - è stato detto, così come è stata ribadita la correttezza delle azioni portate avanti dalla Regione. Vale per l'uso dei test antigenici rapidi, per la chiusura delle scuole, per il colore giallo-plus...