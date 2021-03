Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Dalla sanità all'università, le istituzioni del Veneto si stringono idealmente attorno a Marta Novello. Plaude al risveglio della giovane, dal coma in cui era stata indotta, il governatore Luca Zaia: «Questo miracolo, perché di miracolo si può parlare, è una notizia straordinaria per i suoi genitori e per tutta la nostra comunità. Ringrazio di cuore - oltre ai due operai che l'hanno aiutata per primi - la squadra che l'ha...