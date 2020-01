Zaia: «Gesto estremamente grave specie per lo sfondo antisemita»

I COMMENTI

VENEZIA «Un fatto estremamente grave, anche perché sullo sfondo c'è l'antisemitismo e il revisionismo, contro cui combattiamo da anni in ogni modo e lanciamo costanti allarmi per la sua diffusione fra i giovani anche attraverso il web, e a pochi giorni dal 27 gennaio, quando saremo al Ghetto di Venezia per celebrare il ricordo della tragedia della shoah».

È una condanna decisa quella espressa dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al quale si è unito il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti: «Preoccupano, giustamente, la violenza fisica, i pugni e le botte, ma anche i cori vergognosi su Anna Frank lasciano esterrefatti per la loro volgarità e per l'ignoranza che li ha ispirati».

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha parlato di «aggressione squadrista», definendo l'episodio come «gravissimo e intollerabile». E Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato ha definito «inaccettabile il clima di odio politico in cui sta sprofondando il Paese... fermiamo tutti gli estremisti», ha dichiarato.

«Nessuna violenza fermerà il tuo impegno per la libertà e la democrazia e contro ogni forma di fascismo», ha scritto il segretario nazionale di Articolo 1 e ministro della Salute, Roberto Speranza. «Bisogna tenere la guardia alta e non dare mai nulla per scontato... la Democrazia si deve difendere ogni giorno», ha dichiarato il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. «È ora che lo Stato reagisca con forza e determinazione: basta con i fascisti, subito», ha aggiunto Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. E per la presidente della commissione Giustizia della Camera Francesca Businarolo (M5S) «combattere l'ideologia fascista è un dovere democratico della società e delle classi dirigenti». «Totale solidarietà a Scotto» dal deputato di FI Marco Marin: «Va combattuto chiunque inneggi a passati totalitari. Gli aggressori vanno perseguiti e colpiti penalmente».

Il deputato Pd Nicola Pellicani ha ricordato che Venezia è «una città antifascista, accogliente, aperta al mondo da secoli: le forze dell'ordine, la Polizia Municipale in particolare, hanno il dovere di intervenire e individuare al più presto i responsabili di questo episodio d'intolleranza che offende la città». «Si conferma la necessità di continuare a riempire ogni spazio di convivenza con forza di testimonianza democratica», ha commentato il sottosegretario alla presidenza del consiglio Andrea Martella. Mentre il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ha ricordato che «combattere i fascisti vigliacchi è nostro dovere quotidiano».

Il consigliere regionale di Veneto 2020-Liberi e Uguali, Piero Ruzzante ha depositato un'interrogazione per chiedere cosa intende fare la giunta regionale per contrastare pratiche di stampo neofascista. Monica Sambo, capogruppo Pd in Consiglio comunale, ha parlato di «atto vile», mentre il segretario veneto del Psi, Luca Fantò, denuncia il tentativo di «sdoganare il fascismo». Attestazioni di solidarietà sono arrivate dal Partito democratico di Venezia, dalla Comunità ebraica di Roma, tramite il presidente Ruth Durighello, dalla leader della Cisl, Annamaria Furlan e dall'Associazione nazionale partigiani. Secondo i segretari Cgil del Veneto, Christian Ferrari, e di Venezia, Ugo Agiollo, «l'ennesimo episodio di intolleranza e di violenza» è il risultato di una politica che «ha strizzato l'occhio ad ambienti dell'estrema destra i cui esponenti si sentono legittimati ad alzare la testa e ad agire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA