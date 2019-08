Zaia: «Fine dell'agonia». Fedriga: «No a governicchi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La fine di questa esperienza governativa è la fine di un'agonia. Purtroppo è così. Ci abbiamo creduto fino in fondo, ma alla fine dobbiamo guardare i dati concreti: la politica dei no a tutto non ci fa governare». Secondo il presidente del Veneto, Luca Zaia, era inevitabile staccare la spina all'alleanza gialloverde: «Questi no li ho sentiti sulla Pedemontana, li abbiamo sentiti di recente sulla partita della Tav, e poi con l'autonomia: stiamo ancora attendendo e, nonostante siano passati 660 giorni dal referendum, è ancora un nulla di...