IL VERTICE

VENEZIA Luca Zaia ribadisce la sua contrarietà a un nuovo lockdown: «Non è sostenibile e non serve, in Veneto la maggior parte sono asintomatici e la sanità è assolutamente sotto controllo». Ma concorda con gli altri governatori di Regione perché le misure per il contenimento del contagio siano prese a livello nazionale, tanto da invitare tutti a «fare squadra». E insiste: «Servono azioni precise contro gli assembramenti».

È stata una lunga riunione quella che ieri mattina, convocata dal ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, ha impegnato in videoconferenza i governatori, tra cui Luca Zaia per il Veneto e Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia. Decisioni definitive ancora non ne sono state prese dal momento che il confronto riprenderà oggi alle 9. Ma un filo comune c'è. Ed è che non possono esserci provvedimenti a macchia di leopardo, con Regioni che chiudono tutto e altre che tengono tutto aperto solo perché il livello centrale vorrebbe delegare gli enti territoriali a muoversi come meglio credono. Una regia nazionale, questo è stato invocato da alcune Regioni. E su questa impostazione si è riconosciuto il governatore del Veneto, confermando peraltro quanto dichiarato nei giorni scorsi nei punti stampa all'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera. Zaia, infatti, si è sempre detto contrario a lockdown generalizzati, sostenendo che è meglio puntare semmai su chiusure chirurgiche lì dove i dati epidemiologici lo richiedono, esattamente come è successo un mese fa in Comelico con il coprifuoco introdotto nei Comuni di San Pietro di Cadore, Santo Stefano e Comelico Superiore.

LE PREVISIONI

Secondo quanto trapelato al termine della riunione, l'orientamento sarebbe dunque di creare una cornice nazionale. L'idea che sta prendendo piede a Roma è di stabilire il divieto di spostarsi da una regione all'altra, fissare ulteriori restrizioni per negozi, bar e ristoranti, ampliare per le scuole la didattica a distanza e prevedere lockdown locali. Se queste misure saranno recepite nel Dpcm che il premier Giuseppe Conte firmerà nelle prossime ore, potrebbero dunque scattare le zone rosse in alcune località. In Veneto l'attenzione è concentrata su Belluno e Treviso, aree che più di tutte sono in «tensione» - per usare le parole dello stesso Zaia - ma dipende, ovviamente, dalla crescita della curva dei ricoveri. Certo è che un conto sono singole zone rosse, altra cosa è la chiusura dell'intera Italia. «Un lockdown generalizzato non è sostenibile e non serve», avrebbe detto Zaia durante la teleconferenza con il ministro Boccia e con i colleghi ricordando che in Veneto la maggior parte delle persone positive sono asintomatiche e che «la sanità è assolutamente sotto controllo». Zaia, tra l'altro, è convinto che il clima sia cambiato rispetto alla scorsa primavera: «Non avremo più la gente sui balconi a cantare e a dire che andrà tutto bene, c'è una esasperazione generalizzata». Invece, secondo Zaia va spiegato bene che il problema sono gli assembramenti ed è lì che secondo il governatore del Veneto bisogna intervenire. Non è un caso che giusto l'altro giorno Zaia abbia annunciato una ordinanza per limitare gli assembramenti: non ha dato anticipazioni, salvo dire che lo struscio nei centri commerciali si può evitare.

Ma le misure andrebbero prese ognuno per conto proprio o insieme? Zaia è per il gioco di squadra: «Ok a misure nazionali, decidiamole insieme, e chi ritiene può aggiungere misure territoriali restrittive», avrebbe detto in teleconferenza. Di più: «Dobbiamo fare squadra ed essere uniti tra noi e il governo». Il governatore del Veneto avrebbe inoltre sottolineato che l'Rt - cioè l'indice di trasmissione del virus - non sempre è paragonabile tra Regioni perché il numero dei tamponi e il contact tracing sono diversi. Secondo Zaia bisogna invece «irrobustire le cure domiciliari», perché le persone che non richiedono interventi specifici «devono potersi curare in casa». L'unica critica il governatore del Veneto l'avrebbe rivolta agli esperti: «È intollerabile che i virologi dicano tutto e il contrario di tutto in tv».

I DATI

Intanto i contagi continuano ad aumentare. Giusto che capire quanto il virus stia galoppando, ecco cos'è successo in Veneto nell'arco di una settimana: domenica 25 ottobre il totale dei casi positivi era arrivato a quota 44.801, ieri 59.905, +15.104 casi. I ricoveri nelle aree non critiche erano 693, ieri 962. E i posti letto occupati nelle terapie intensive sono saliti da 82 a 138. Ieri, altri 13 morti.

Casi in aumento anche in Friuli Venezia Giulia dove ieri sono stati rilevati 403 nuovi contagi da coronavirus, a fronte di 3.740 tamponi eseguiti, ed è stato registrato un decesso.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

