LA PROFILASSIVENEZIA Per Natale terza dose del vaccino a tutti, anche a chi ha meno di 60 anni. Non è ancora ufficiale, ma è quanto si profila, almeno a sentire il governatore del Veneto, Luca Zaia. Che dalla Protezione civile di Marghera ha lanciato due appelli: agli ultrasessantenni perché prenotino il booster e ai vaccinati in genere perché non abbassino la guardia.L'APPELLO«Ho l'impressione che entro la fine dell'anno verrà estesa...