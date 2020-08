IL PUNTO

VENEZIA Ad oggi c'è la certezza: «Il virus entra da fuori, o perché qualcuno ce lo porta, o perché andiamo a prendercelo». E per domani c'è il timore: «Avremo un'emergenza dettata quanto meno dalla psicosi». Incrociando questa e quello, tra i casi di Covid-19 che si trascina e l'ondata di influenza che si riproporrà, la Regione schiera «l'artiglieria pesante» sotto forma di Piano emergenziale per l'autunno 2020, che solo per il potenziamento degli ospedali vale quasi 100 milioni di euro: «Non sono effetti speciali, questo strumento sarà il nostro anti-lockdown», annuncia il governatore Luca Zaia.

I NUMERI

La presentazione della delibera, approvata dalla Giunta dopo l'avallo del Comitato tecnico scientifico regionale, avviene sullo sfondo del confronto fra la situazione del 18 maggio e quella di adesso. Dalla riapertura delle attività, il Veneto ha registrato altri 11.585 positivi e 275 morti, ma anche un calo di 430 ricoverati in area non critica e di 42 pazienti in Terapia Intensiva. L'indice di contagio, però, ora è pari a 1,28: «Il maledetto Rt lo definisce Zaia quello per cui paghiamo il conto da un lato di essere virtuosi, con 1.295.746 tamponi effettuati e altri 1,2 milioni di test rapidi, dall'altro di avere gli assembramenti dei centri per migranti, grandi numeri che falsano i dati».

LA VACANZA

Ma c'è poi una miriade di micro-focolai, causati essenzialmente dal virus di ritorno, portato da italiani e stranieri che rientrano da viaggi di lavoro e per ferie. «Tutti i direttori generali delle Ulss riferisce il presidente della Regione segnalano veneti che tornano contagiati dai Paesi più vari: abbiamo casi da Spagna, Perù, Malta, isola di Pag in Croazia, Corfù in Grecia... Le vacanze sono un elemento di rischio: non faccio campagna contro i nostri concorrenti, perché tutti hanno il diritto di lavorare e ognuno può andare dove vuole, però è fuor di dubbio che gli ultimi pazienti si sono infettati quando erano in ferie. Per questo il mio appello, soprattutto ai giovani, è a non abbassare la guardia, a fare molta attenzione, a usare la mascherina, perché altri sono ancora nel tunnel come lo siamo stati noi».

LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Forte di tale esperienza, «quella di una Regione che ha guardato in faccia il Covid e sa di avere una squadra eccezionale», il Veneto si preparacosì alla campagna d'autunno, consapevole che allora i virus a circolare saranno diversi: il Sars-CoV-2, l'influenza stagionale, il West Nile. «Dobbiamo attrezzarci per la diagnosi differenziale sottolinea il governatore Zaia perciò un tampone non sarà negato a nessuno. Chi accuserà febbre o disturbi respiratori, sovrapponibili fra le varie malattie, si rivolgerà al proprio medico di base e quest'ultimo disporrà l'accertamento. Avremo 500.000 malati di influenza? Inevitabile che faremo 500.000 tamponi in andata e altri 500.000 in ritorno». Domanda: la sanità sarà in grado di reggere? Risposta: «Bisogna, non abbiamo alternative. Vorrà dire che metteremo le tende alla sede della Protezione civile regionale e resteremo qui finché non passa l'emergenza».

Angela Pederiva

