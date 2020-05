LA POLEMICA

VENEZIA Altro che chiuso, il caso Crisanti continua a tenere banco. Se ne parla sui giornali, in tv, fioccano comunicati e anche i futuri contendenti di Luca Zaia, se e quando si andrà a votare, prendono posizione. Lo scambio di sberle tra i due esponenti di spicco della sanità veneta - il direttore della Microbiologia Andrea Crisanti, noto ai più come il padre dei tamponi e la responsabile della Prevenzione Francesca Russo, madre del Piano di sanità pubblica della Regione - continua a occupare il dibattito politico. E anche ieri, pur dichiarando di voler fare da paciere, il governatore Luca Zaia ha avuto parole di riguardo per la capa del piano anti coronavirus.

Ad esempio: Crisanti ha detto che il piano dei tamponi della Russo era una «baggianata»? «Il piano c'era - ha puntualizzato Zaia - dovete chiedere a Crisanti, che ho sentito ieri, ci siamo scambiati dei messaggi. Gli ho detto: Guarda prof, definiamo ruoli e avanti tutta, non abbiamo tempo di distrarci. Io mi sono ritagliato il ruolo di paciere. Abbiamo in scuderia dei cavalli di razza e non dei ronzini, ed i cavalli di razza sono difficili, scalciano, sgroppano», ha proseguito il governatore, facendo i nomi degli altri dirigenti della sanità veneta. «Non vorrei - ha detto - che tutto fosse ridotto a due persone, fanno parte di una squadra. Non voglio passi il concetto che se va bene è merito dei clinici e se va male dei politici. A Crisanti è stata data una Ferrari, ma anche lui ha una squadra alle spalle. Sono tutti come gli artisti, genio e sregolatezza. E ci sta fino al momento in non ci sono invasioni di campo». Tradotto: ognuno stia al suo posto, in laboratorio, in studio, in ufficio e non si prenda meriti di altri. E soprattutto - ha detto Zaia - si riconosca che alla fine le decisioni le prendono i politici.

I REAGENTI

Nessun chiarimento, per ora, sui reagenti che Crisanti sarebbe andato a prendere a Londra: «Ho chiesto chiarimenti scritti al dottor Flor dell'Azienda ospedaliera. Noi non ne sappiamo nulla, abbiamo però in mano una relazione della dottoressa Luisa Barzon che ci dice che intorno al 20 gennaio si era pronti a fare i tamponi». Ma se Crisanti è l'uomo dei tamponi, com'è che a Montecitorio la Commissione Affari sociali l'ha invitato a parlare della sperimentazione sul plasma? «A me risulta che del plasma si occupi la dottoressa De Silvestro, ma dovete chiedere all'Università», ha detto Zaia.

A schierarsi con Crisanti è Giampiero Avruscio, presidente Anpo (primari): «Voglio manifestarle pubblicamente il profondo ringraziamento, a lei, al personale della Microbiologia e a tutti gli operatori dell'Azienda Ospedale-Università di Padova per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono e che non diventa certo più facile in questa seconda e terza fase dell'emergenza».

LE ACCUSE

E poi i prossimi candidati alla presidenza della Regione. Enrico Cappelletti, M5s: «Zaia riconosca i meriti di Crisanti invece di intimargli di stare al suo posto. I veneti hanno bisogno di competenze, non di propaganda. Per l'ennesima volta Zaia inventa una storia per manipolare l'opinione pubblica, facendo squallida propaganda e polemica. Un fuoriclasse come Crisanti che ha salvato vite in Veneto tracciando a livello italiano ed europeo un modello imitato da importanti studiosi nel mondo, perfino ad Harvard, dovrebbe essere valorizzato, non ostacolato. E soprattutto non dovrebbe essere usato o messo in un angolo secondo il comodo del momento. È sua la paternità dell'ormai celebre modello veneto». E Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra: «È avvilente per il nostro mondo accademico e per il grande sforzo che medici e infermieri hanno compiuto e stanno compiendo per il nostro Veneto che il professor Crisanti si trovi costretto a denunciare che sulla tenuta sanitaria della nostra regione si stia compiendo una gigantesca operazione elettorale».

I VOLONTARI

Ieri l'assessore Gianpaolo Bottacin ha ringraziato i volontari della Protezione civile che in questa emergenza hanno donato 107.550 giornate/uomo pari a 23.661.000 euro: «È stata la più grande operazione mai realizzata in Regione. Non li ringrazierò mai abbastanza. Hanno operato e operano quasi nell'ombra».

Alda Vanzan

