L'APERTURA

VENEZIA Aperture differenziate Regione per Regione? Il presidente del Veneto, Luca Zaia, non ha detto sì espressamente, ma è sostanzialmente d'accordo: bene a un «abito sartoriale», ha affermato, pur specificando da un lato che «ad oggi non abbiamo nessuna proposta sul tappeto né formale né informale» e che comunque serve «il parere della comunità scientifica». Ma dipendesse dal Veneto due soli sarebbero i parametri da tenere in considerazione: «I ricoveri e i posti letto in terapia intensiva. Perché se metti troppi parametri rischi di uscire dal buon senso».

Il giorno dopo la decisione del Governo di Giuseppe Conte di affidare a un algoritmo, basato su una serie di indicatori, la decisione di aprire o chiudere le attività economiche (e non solo) nelle singole Regioni, la risposta che arriva dal Veneto è positiva. Con un po' di paletti, ma non c'è il muro contro muro. La tesi di Zaia è che l'algoritmo dovrebbe basarsi su due soli parametri (ricoverati e terapia intensiva) e che l'indicatore dei positivi, cioè chi ha il coronavirus anche senza presentare sintomi, non sia esauriente, anche perché dipende dal numero dei tamponi. Ossia: più tamponi fai e più malati trovi. Quindi - è il ragionamento di Zaia - il confronto tra Regioni non può essere fatto considerando solo il numero di casi positivi, ma anche i tamponi effettuati. Giusto per capire: in Veneto ne sono già stati fatti 350.269, praticamente un record.

SICUREZZA

«Se mettessimo in sicurezza i cittadini con accorgimenti base potremmo tranquillamente affrontare l'apertura a 360 gradi, ed è esattamente la proposta di noi governatori», ha detto ieri Zaia durante il quotidiano punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Ma - ha puntualizzato - serve l'ok della comunità scientifica. «Tutti - ha ripetuto - hanno diritto di lavorare e non siamo una comunità di irresponsabili. Tutti i cittadini sanno che portare la mascherina non fa più sorridere. In Giappone non hanno adottato misure straordinarie perché culturalmente si utilizza la mascherina. Restiamo convinti del fatto che la guardia non va abbassata, è pur vero che altre comunità hanno dimostrato di poter attivare una fase di convivenza in sicurezza rispettando le regole, a partire dalla mascherina. Non la devi portare perché sennò c'è una multa, sto parlando di sicurezza per la nostra salute. Credo sia assurdo fare una legge per obbligare a indossarla, ma tutti devono capire che la mascherina salva la vita».

Alla domanda: cosa pensa delle aperture differenziate su base regionale a partire dal 18 maggio, Zaia ha risposto: «Penso che sia corretto pensare... Io non rivedo le mie posizioni, ho sempre detto che come si è chiuso gradualmente, è giusto riaprire gradualmente. Poi tutto va calato sui modelli sanitari, sulla sorveglianza sanitaria, sui tamponi, sulla rete territoriale, sulle esperienze professionali. Le statistiche in Veneto ci dicono un sacco di cose. Fatto salvo il parere della comunità scientifica, si può vedere di riaprire. L'ho sempre detto, anche perché è un'enorme responsabilità etica e giuridica firmare un'ordinanza».

IL MONITO

Lunedì, grazie al Dpcm che entrerà in vigore appunto il 4 maggio, torneranno al lavoro 1,2 milioni di veneti. L'invito di Zaia è di rispettare le regole: distanziamento sociale, mascherina, guanti o disinfettante. «Bisogna affrontare questa fase con estrema prudenza, da Singapore ci arrivano dati su nuove reinfezioni e dunque è fondamentale rispettare le regole. Non si tornerà velocissimamente a come vivevamo prima, ne ho parlato con il ministro Speranza e con il presidente dell'Istituto superiore di sanità Brusaferro sul fatto che gli ospedali non potranno essere presi d'assalto come prima». Zaia ha detto che non si dovrebbe arrivare a emanare leggi per obbligare tutti a usare la mascherina: «Lo troverei assurdo, si deve capire che la mascherina salva la vita». Dunque, con tutti i dispositivi di protezione individuale, il Veneto si sente pronto a ripartire. Anche se il professor Crisanti - l'uomo dei tamponi - è del parere opposto, come dichiarato in una intervista? «Crisanti giustamente fa il prof, ha un approccio purista, ci sta. Ma c'è una condizione di equilibro che dobbiamo trovare».

E le polemiche sulle ordinanze regionali che hanno travalicato i decreti del premier Conte? Risposta di Zaia: «Col nuovo Dpcm posso muovermi in tutta la regione per andare a trovare un congiunto che, come ha detto giustamente il viceministro Sileri, può essere un amico, e sarei in contraddizione se permetto di sgranchirsi le gambe fuori di casa dentro il Comune, o ordinare una pizza per asporto? Dai! Non si dica che il Veneto non è in linea. È in linea. Vorrei discutere in un tribunale questa cosa per vedere se abbiamo ragione o no». E le multe che stanno fioccando? «Non esiste che chi fa i controlli sui cittadini decida se vale di più il Dpcm del Governo o l'ordinanza della Regione. Va applicata la legge, e serve buon senso. Se qualcuno ha dubbi deve chiedere alle Prefetture».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

