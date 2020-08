LE REAZIONI

VENEZIA È un dialogo difficile quello tra Regioni e governo, che non hanno ancora trovato la quadra su scuolabus e dispositivi di protezione in vista dell'inizio delle lezioni e della ripresa delle attività. «Matassa ingarbugliata, così si riapre l'ufficio complicazione affari semplici», dice il presidente del Veneto Luca Zaia. E il collega del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, avverte: «O si sciolgono i nodi o il sistema rischia il blocco».

L'APPELLO

«Siamo ancora in alto mare - ha detto Zaia - bisogna trovare un punto di equilibrio dettato da ragionevolezza e buon senso, cosa che in questo momento a livello nazionale non c'è. Come Regioni abbiamo fatto e stiamo facendo la nostra parte con grande senso istituzionale, ma il tempo stringe e si fa fatica a immaginare come il Governo possa fare in pochi giorni ciò che andava ragionato e organizzato già dagli scorsi mesi. La matassa si aggroviglia perché c'è ancora una grossa confusione e permangono difficoltà oggettive a gestire gli studenti sia nelle aule che relativamente ai trasporti. Ma la gente ha diritto di sapere come e con che mezzi i propri figli andranno a scuola e, mi auguro solo al momento, si trova invece davanti all'ennesimo ufficio nazionale complicazione cose semplici». Dal parte del presidente del Veneto non c'è la volontà del muro contro muro: «Come Regioni continuiamo a fare uno sforzo unitario e ad avanzare proposte che riteniamo sensate, ma al momento ci arrivano dagli interlocutori solo elementi controversi, da questo o da quel ministro, da questo o quell'organismo scientifico nazionale. La questione non si risolve di sicuro con i tavoli permanenti, che sono utili per confrontarsi, non per gestire un'emergenza che è diventata tale perché qualcuno, non certo le Regioni, non ha fatto i compiti per bene entro i tempi che sarebbero stati necessari. Ciò nonostante sono, siamo, pronti a lavorare giorno e notte per dare il nostro contributo affinché il 14 settembre sia la data della riapertura delle scuole e non di una seconda Caporetto dello Stato».

LA PREOCCUPAZIONE

«Il Friuli Venezia Giulia chiede al Governo risposte concrete e definitive in merito alla ripresa delle attività didattiche: sindaci, presidi, insegnanti, famiglie e gli stessi studenti non possono attendere oltre per conoscere con quali modalità si potranno riprendere le lezioni e come verranno erogati i servizi accessori», ha detto il governatore Fedriga. Che ha elencato i temi sul tavolo, dal completamento della prima fase di immissioni in ruolo e la successiva assegnazione delle supplenze fino alla rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale. «Tutti nodi che devono tassativamente essere sciolti ben prima del 14 settembre - ha detto Fedriga - In caso contrario il rischio è di bloccare l'intero sistema e di non garantire i diritti di famiglie e ragazzi».

L'ANCI

Preoccupato il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte: «Ai sindaci servono regole semplici e chiare e soprattutto in tempi rapidi. L'avvio dell'anno scolastico è alle porte e noi navighiamo ancora a vista. Non si può poi scaricare sui sindaci un groviglio di indicazioni da rispettare che ci mettono ancora più in difficoltà e soprattutto rischiano di non dare certezze ai genitori ed ai ragazzi». (al.va.)

