IL PROGETTO

VENEZIA Ieri, al quinto giorno di Italia chiusa per coronavirus, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha chiesto al governo di inasprire le restrizioni, facendo chiudere i negozi la domenica e vietando le passeggiate al parco, sorvolando però sulla possibilità di emettere lui stesso delle ordinanze. Zaia ha invece annunciato una campagna di tamponamenti, cioè test per verificare se si è positivi al Covid-19, su tutto il personale sanitario, compresi i medici di base e le case di riposo. Che poi è quello che aveva chiesto il sindacato dei camici bianchi Anaao.

I CONTROLLI

Partiamo dai tamponi. Il modello di riferimento è Vo': il paese sui Colli Euganei è stato chiuso dal 22 febbraio, tutti i cittadini sono stati sottoposti al test, per quindici giorni sono rimasti isolati, fatto sta che non solo i positivi non sono aumentati, ma sono cresciuti i negativizzati, persone che sono guarite. Nella prima fase emergenziale il loro isolamento è servito a non intasare i reparti di rianimazione. L'idea della Regione è di allargare i test a quanta più gente possibile per poi procedere, appena si becca un positivo, con i cerchi concentrici e cioè isolare tutte le persone che le quali il malato ha avuto contatti. È il progetto dei 10mila tamponi on the road di cui è tornato a parlare Zaia, anche se in realtà gli esami portati avanti dal professor Crisanti, direttore della Microbiologia dell'Università di Padova non saranno fatti a caso, ma prediligeranno alcune categorie dei servizi essenziali, come cassiere dei supermercati.

L'altro intervento riguarda il personale sanitario e di questo si occuperanno le Microbiologie degli ospedali. Dagli attuali 3.210 tamponi la Regione intende passare a oltre 11.000 al giorno. Con questo ordine: «Personale sanitario a tappeto, che sono 54mila dipendenti - ha detto Zaia - quindi i medici di base, ne abbiamo 3.150, quindi le case di riposo. Nel giro di una settimana dovremmo essere a regime. Poi passeremo a fare i tamponi a chi presenta sintomi ma che, oggi come oggi, dovrebbe attendere la fine del periodo di osservazione. La filosofia è semplice: più casi isoliamo, più sicurezza creiamo». «Finora - ha aggiunto il governatore - in Veneto abbiamo fatto 35mila tamponi, siamo le superstar del tampone, dovrebbero darci un premio. Di questi, 31.135 sono risultati negativi». Poi se l'è presa con chi contesta la politica del tampone a tutti: «La partita dei tamponi per noi è irrinunciabile, qualcuno ci critica ma noi ce ne strafreghiamo, sono gli stessi che non ci hanno mai detto che servivano i respiratori, le mascherine, l'ossigeno. Capisco poi che si parli di Organizzazione mondiale della sanità, ma io il signor Oms non l'ho mai visto qui in trincea». Poi, nel pomeriggio, l'ufficio stampa di Palazzo Balbi ha diffuso l'agenzia con le parole del direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Il nostro messaggio chiave è: test, test, test», su ogni caso sospetto di coronavirus.

DIVIETI

Zaia, che domenica aveva minacciato il coprifuoco non spiegando però nel dettaglio cosa intendesse dire, non pare intenzionato a firmare ordinanze regionali preferendo che si muova il Governo nazionale. Però ha criticato chi va a fare passeggiate e poi si ferma a chiacchierare con altre persone: «Le foto di domenica le abbiamo viste tutti. Chiederò al governo di inasprire ancora di più le restrizioni». Ordinanze regionali? «Devo verificare, il Dpcm non ci dà tanto spazio, non vorrei che poi ci fossero carte bollate». Se in Campania il governatore Vicenzo De Luca ha emanato una ordinanza facendo chiudere i parchi urbani, in Veneto Zaia al momento non intende fare altrettanto. Si è rivolto nuovamente ai veneti chiedendo loro di stare in casa e di non trasformare la possibilità dell'attività fisica data dal decreto del premier Conte in un alibi: «L'attività fisica all'aperto, che era considerata una valvola di sfogo, non funziona. Io che andavo a correre per i campi, adesso non ci vado più, perché penso sia fondamentale dare l'esempio. Mi ha scritto un'atleta, mi ha detto che anche lei pur facendo agonismo non esce più ad allenarsi».

Secondo Zaia il decreto, che scadrà il 25 marzo, dovrà essere reiterato: «Chiederemo ancora più restrizioni al governo, non perché siamo persecutori ma perché sappiamo quale sarà la prospettiva nelle Terapie intensive se non si blocca il contagio». E cosa dovrebbe fare il governo? «Vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica e va chiarita questa storia delle passeggiate: bisogna stare a casa». E la Coop nel pomeriggio ha annunciato la chiusura di 1100 punti vendita per le prossime due domeniche.

Intanto però gli inglesi organizzano le maratone. «Secondo me è sbagliato», ha detto il governatore, ricordando che chi si ammala di coronavirus può anche uscirne vivo «ma con danni renali e altro». Quindi: meglio evitare il contagio. Attualmente in Veneto le persone in isolamento fiduciario sono 7mila.

DPI

Per quanto riguarda le mascherine, il Veneto attendeva una consegna di 3 milioni di dispositivi Ffp3, quelli con la valvola, ma ieri si è saputo che dalla Cina è tutto bloccato. Il decreto Cura Italia prevede comunque la possibilità di produrre mascherine in deroga alle vigenti norme.

Ieri, intanto, sono iniziati i controlli degli Spisal nelle aziende per verificare le misure di sicurezza per i lavoratori.

Alda Vanzan

