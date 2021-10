Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

za non è una novità. Il fatto che le mance non siano praticamente mai dichiarate dipende da ragioni pratiche, non teoriche. Gli interessati sono infatti ben consapevoli che si tratta di cifre ordinariamente non rilevabili dal fisco, e si comportano come tutti i titolari di redditi difficilmente rilevabili, regolandosi in base alle possibilità di controllo. È infatti inverosimile che il fisco riesca a quantificare, con sistematicità...