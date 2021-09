Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Finalmente YouTube prende una posizione netta contro i canali no vax. Ieri infatti la popolare piattaforma di condivisione video ha deciso di mettere al bando tutti quei profili che facevano disinformazione sui vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivisti no vax diventati delle vere e proprie star sui social. Tra loro, oltre a due canali in tedesco dell'emittente russa Rt, anche Joseph Mercola e Robert F....