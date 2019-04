Xi e la via della seta: «Non è una trappola» E Roma innalza l'attenzione sulla rete 5G

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEXi Jinping difende la Nuova Via della Seta dall'accusa di costituire una «trappola di debito» per i paesi destinatari dei progetti e uno strumento di egemonia cinese nell'Eurasia. Aprendo ieri a Pechino il secondo Forum internazionale sulla Belt and Road Initiative (BRI), Xi ha promesso che quest'ultima sarà finanziariamente sostenibile e ha annunciato «il lancio di una piattaforma sulla crescita eco-sostenibile» che darà priorità ai progetti green, «per proteggere la casa comune nella quale viviamo». Basterà a vincere le...