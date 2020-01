IL REPORTAGE

Bloccati i bus, i treni e i voli aerei. Anche i traghetti sul Fiume Azzurro sono fermi. Alla fine il sindaco Zhou Xianwang, che invitava i residenti a non mettersi in viaggio e i cinesi a non venire a visitare la sua Wuhan, per evitare l'allargamento del contagio, ha preso misure draconiane. La città, da dieci milioni di abitanti, è in quarantena, nessuno può entrare o uscire. Cancellati gli eventi pubblici per celebrare sabato l'arrivo dell'anno del topo, la gente in fila per acquistare mascherine che però sono esaurite. Chiuso per epidemia perfino il tempio Guiyuan, che in questo periodo normalmente attira centinaia di migliaia di pellegrini buddisti.

L'avvertimento del vice capo della Commissione nazionale di sanità (Nhc), Li Bin, è stato perentorio: Non andate a Wuhan. Non c'è ancora un coprifuoco ufficiale, ma le autorità stanno scoraggiando in ogni modo i contatti tra il resto della Cina e l'epicentro del nuovo coronavirus che sta facendo rivivere l'incubo della Sars.

CRITICITÀ

Nella metropoli cinese attraversata dal Fiume Azzurro le ultime 24 ore sono state quelle in cui ha iniziato a diffondersi la paura per questo virus che non poteva scegliere un momento peggiore per fare la sua apparizione: per il loro Capodanno, i cinesi effettuano 3 miliardi di viaggi in poco più di due settimane, su treni, aerei e bus spesso stipati all'inverosimile.

La televisione di stato CCTV non nasconde l'allarme e mostra le immagini del personale sanitario che accoglie gli ammalati coperto dalla testa ai piedi da speciali tute isolanti. La Nhc ha autorizzato i medici in tutta la Cina a mettere in quarantena, anche contro la sua volontà, chiunque mostri sintomi riconducibili al coronavirus e i suoi familiari. Si cerca di convincere una popolazione di oltre 11 milioni di abitanti (di un'area della Cina la provincia dello Hubei - che non è certo tra quelle più sviluppate) a recarsi immediatamente in ospedale all'insorgere di raffreddore o influenza.

Secondo Li Bin, siamo arrivati al punto critico in cui il virus rischia di mutare e diffondersi ulteriormente. Lorenzo Mastrotto è un italiano sposato con una donna cinese da cui ha avuto due bimbi e che vive a Wuhan dal 2006. «Siamo stati informati già a fine dicembre della comparsa di un nuovo virus ci racconta al telefono -. C'è stato un allarme iniziale che poi però, non saprei dire se perché sia stato sottovalutato - è rientrato rapidamente. Certo il problema non è stato nascosto, tant'è che il mercato incriminato è stato chiuso immediatamente, così come è stata pubblicata subito la notizia del nuovo virus». Mastrotto - che lavora per un'azienda meccanica vicentina abita nell'area di Hankou, a nord del Fiume Azzuro, vicino al famoso mercato del pesce a due passi dalla stazione ferroviaria - «da cui sono passato tantissime volte» - nel quale è nato il virus.

«In realtà si tratta di più mercatini, uno attaccato dell'altro continua il quarantaseienne vicentino -: in quello del pesce però venivano venduti pure volatili di ogni genere, anche uccelli selvatici: civette, pipistrelli perfino, che potrebbero aver passato la malattia all'uomo. I miei amici cinesi ora si lamentano non per come è stata gestita finora l'epidemia, ma del mancato contrasto a questo tipo di mercati».

INFORMAZIONI

Il nostro connazionale ammette: «Ora tutti indossano la mascherina, sono comparsi dispenser di disinfettante per strada noi non abbiamo paura, sabato prossimo proveremo ad andare in vacanza nel sud della Cina». Qualcosa si è inceppato nella prima risposta al virus, magari per le reticenze di funzionari locali preoccupati di piantare grane al governo? È possibile, ma in questa crisi partita da Wuhan, Pechino farà di tutto per far dimenticare la catastrofica gestione dell'epidemia di Sars. Per questo ha avvertito il Partito comunista - chiunque nasconda o ritardi la pubblicazione di notizie sarà inchiodato per sempre al pilastro della vergogna.

Michelangelo Cocco

