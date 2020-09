LA RICOSTRUZIONE

ROMA Una ferocia cieca e inaudita, contro un ragazzo «che non c'entrava niente». Un testimone ricorda addirittura che «gli aggressori saltavano sopra il corpo di Willy mentre lui era già inerme a terra» e in preda alle convulsioni, «gli passavano sopra con i piedi». Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto e lasciato in carcere i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, con loro l'amico Mario Pincarelli. Domiciliari accordati, invece, per Francesco Belleggia la cui posizione appare più sfumata. Sono tutti accusati in concorso dell'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, cittadina a Sud di Roma, ma presto il reato da preterintenzionale potrebbe trasformarsi in volontario. I fratelli Bianchi, pugili esperti di Mma, disciplina che usa calci e pugni per il combattimento, hanno tentato di minimizzare e di scaricare le responsabilità sugli altri. Ma sono stati inchiodati dalle dichiarazioni rese da più testimoni e in parte dallo stesso Belleggia. Agghiacciante il racconto dei minuti di violenza «immotivata e inaudita» ricostruiti dagli inquirenti. L'aggressione si compone di due fasi avvenute in rapida successione. Lo scenario nei pochi metri tra i locali di piazza Santa Caterina e i giardinetti di fronte in largo Oberdan e alle spalle della caserma dei carabinieri. Nei pressi del bistrot Due di picche intorno alle 3 ci sono Mario Pincarelli, ubriaco, e Belleggia, appassionato di karate che ha un braccio ingessato. Il primo si rivolge a delle ragazze, in particolare ad Azzurra, fidanzata di Alessandro, giovane di Colleferro. Parole pesanti. La sua comitiva insorge, Alessandro si fa avanti ma Belleggia chiede scusa per l'amico. A quel punto tutto sembra rientrare, ma un altro ragazzo di Colleferro, Federico, chiede spiegazioni. Comincia a discutere con Belleggia, questi gli dà un pugno e lo fa cadere sulle scalette. Per Belleggia si tratta solo di «una spinta». Samuele l'amico del cuore di Willy, ricorda che mentre passavano lì vicino, il 21enne riconosce il suo ex compagno di scuola Federico e si volta «per capire cosa stesse accadendo e se avesse bisogno di aiuto». Samuele dissuade Willy, «andiamo» e il ragazzo lo asseconda, attraversano per raggiungere la loro macchina. Intanto Federico e Belleggia continuano a discutere e a spintonarsi allontanandosi dalle scale. È in questo frangente che i fratelli Bianchi irrompono sulla scena. A chiamarli al telefono è stato un altro loro amico, non Pincarelli, non Belleggia che giura di non sapere nulla della richiesta di rinforzi, ma Michele Cerquozzi.

LA TELEFONATA

Lo conferma lo stesso Marco Bianchi che, ascoltato in caserma dai carabinieri, riferirà che, dopo essersi allontanato dal locale di Colleferro con il fratello, un amico e tre ragazze «di cui non ricordo il nome», mentre stavano consumando un rapporto sessuale «vicino al cimitero», ricevevano una telefonata da Cerquozzi il quale, a suo dire, era impegnato in una violenta discussione a Colleferro. Gli amici di Willy, Samuele, Matteo e Marco, così come due amiche che si trovavano nei pressi, Faiza e Nicoleta, raccontano di avere visto un Suv nero arrivare «a palla» e fermarsi in mezzo alla strada. Dall'Audi scendono più persone (secondo alcuni 3, per altri 5) che cominciano «a picchiare selvaggiamente» chiunque gli è a tiro. Tutti riconoscono i fratelli Bianchi, soprannominati «i gemelli di Artena». Si somigliano così tanto da confonderli. Matteo ricorda che «uno di loro ha sferrato un calcio al petto di Willy facendolo cadere a terra mandandolo a sbattere contro una macchina». Faiza è convinta che a scagliarsi su Willy sia stato Gabriele: «Chi materialmente ha picchiato Willy è stato Gabriele Bianchi che dapprima gli ha dato un calcio in pancia dopodiché Willy è caduto si è rialzato ed è stato colpito nuovamente. Dopo 5 minuti sono risaliti in auto e sono scappati». Belleggia che li conosce meglio racconta la stessa scena ascrivendola, però, a Marco: «Marco Bianchi va verso Willy e gli tira un calcio e lui cade all'indietro, Gabriele picchia l'amico di Willy... Willy era poco distante, Marco gli sferra un calcio sul petto diretto, Willy cade indietro sulla macchina e Gabriele si dirige verso l'amico di Willy picchiandolo». Willy sarebbe stato investito da una scarica di pugni al volto, anche da terra. Un tale, Matteo Bucci, cerca di fermare i fratelli Bianchi, invano. Samuele viene picchiato, ma vedendo in difficoltà Willy prova a fargli da scudo. Willy ha gli spasmi. Una ragazza tenta il massaggio cardiaco, arrivano i carabinieri, c'è chi accusa che l'ambulanza arriverà «dopo 40 minuti».

Alessia Marani

