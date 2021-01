IL CASO

L'aggiornamento dei termini di servizio che gli utenti devono accettare obbligatoriamente per continuare a utilizzare WhatsApp è diventato un boomerang per l'applicazione di messaggistica usata ogni giorno da oltre due miliardi di persone. Dopo le proteste a mezzo social montate negli ultimi giorni, ieri è stato il Garante italiano per la privacy a lanciare l'allarme: «Il messaggio con cui WhatsApp avverte gli utenti dei cambiamenti apportati, in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo, e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sono poco chiari e intelligibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy».

L'INFORMATIVA

Sotto accusa ci sono i dati che da WhatsApp passeranno a Facebook e le modalità in cui verranno sfruttati sul social network. A non piacere, però, è anche «l'informativa che non permette agli utenti di evincere quali siano le modifiche introdotte, né comprendere chiaramente quali trattamenti di dati saranno in concreto effettuati dal servizio di messaggistica dopo l'8 febbraio», con la comunicazione che quindi si configura come «non idonea» per consentire una scelta «libera e consapevole». Per questo il Garante ha chiamato in causa l'European Data Protection Board, che riunisce le Autorità per la privacy europee, riservandosi al contempo di «intervenire, in caso d'urgenza, per tutelare gli utenti italiani e far rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali».

La mossa di WhatsApp - che è proprietà di Facebook, dopo l'acquisizione da 22 miliardi di dollari completata nel 2014 - ha provocato una levata di scudi innescando la fuga di utenti infastiditi dal consenso obbligato pena il blocco dell'app e la caccia verso approdi più sicuri e meno affamati di dati, come Telegram e Signal. Costretta a placare il malcontento, WhatsApp ha specificato che i termini di servizio e la policy sulla privacy non prevedono la condivisione dei dati dell'app con Facebook. A fare chiarezza è stata Niamh Sweeney, direttrice per le politiche aziendali dell'app, che via Twitter ha confermato come «in Europa non ci saranno cambiamenti circa il passaggio di dati utili al social network per migliorare i propri prodotti e messaggi pubblicitari». Riguardo l'imminente aggiornamento, inoltre, Sweeney ha aggiunto che il focus è dedicato alle aziende, con un passo avanti nelle possibilità per le imprese di collegarsi con i clienti.

La precisazione fa il paio con il Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati in vigore nell'Unione Europea dal maggio 2018, che non ammette imposizioni e cambiamenti nella raccolta e nel trattamento delle informazioni personali senza una comunicazione chiara e un accordo specifico per l'Eurozona.

LA DIFFUSIONE

A fronte dell'ingente investimento e della potenza di un mezzo che ha pochi uguali per diffusione, è certo che Zuckerberg voglia trovare un sistema per realizzare profitti con WhatsApp (al di là della versione Business dedicata ai piccoli imprenditori), motivo che ha provocato una lotta intestina e il conseguente abbandono dei due fondatori dell'app, Jan Koum e Brian Acton. Fervente sostenitore della privacy, quest'ultimo è stato tra i promotori della campagna social per cancellare gli account da Facebook al tempo dello scandalo Cambridge Analityca e da anni è uno dei maggiori finanziatori di Signal, l'app nata dall'omonima fondazione non-profit che si basa su comunicazioni protette da sistemi di crittografia all'avanguardia. La richiesta minima di dati ha favorito l'arrivo dei fuoriusciti da WhatsApp, giunti in gran numero anche grazie alle buone parole spese da Elon Musk, patron di Tesla e uomo più ricco del mondo che ha una certa abilità nell'influenzare le persone.

Se Signal conta, tuttavia, su una forbice di 12-18 milioni di utenti attivi, ben oltre è Telegram, ideata da Pavel Durov (diventato miliardario dopo la vendita di Vkontakte, il maggior social network russo che creò a 21 anni) e capace di anticipare molte funzionalità arrivate in seguito su altre app di messaggistica. La riservatezza è il suo punto forte, infatti per l'accesso non serve neppure mostrare il numero telefonico, inoltre permette di dialogare in maniera standard o con chat segrete con messaggi che si autodistruggono, offre canali per seguire temi ed esperti ma con poco meno di 500 milioni di utenti si appresta a inserire brevi annunci pubblicitari per coprire l'incremento dei costi di gestione.

Alessio Caprodossi

